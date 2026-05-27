Valparaíso celebrará el Día del Patrimonio 2026 con amplia programación cultural, comunitaria y gratuita

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Municipio, organizaciones culturales, espacios patrimoniales e instituciones de la ciudad preparan recorridos, exposiciones, talleres, aperturas de edificios históricos y actividades familiares para este fin de semana patrimonial.

Con recorridos guiados, exposiciones, talleres, música, aperturas de edificios históricos y actividades para toda la familia, Valparaíso se prepara para vivir una nueva edición del Día del Patrimonio 2026, una de las celebraciones culturales más importantes del país, que convoca a instituciones públicas, organizaciones comunitarias, espacios culturales y proyectos ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

La programación contempla decenas de actividades gratuitas organizadas por la Municipalidad, la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, Museo Baburizza, y otras instituciones y organizaciones porteñas, invitando a la comunidad a reencontrarse con la historia, la memoria, los oficios y las múltiples identidades que conviven en la ciudad.

Entre las actividades impulsadas por el municipio destacan para el sábado y domingo la Ruta Gastronómica y Puertas Abiertas de Espacios de Producción Creativa en Barrio Puerto; la inauguración de Arte Puerto en el Mercado Puerto el sábado 30, a las 12:00 horas; la Feria Patrimonial de calle Serrano, el domingo 31, desde las 11:00 horas; el Mercado Campesino Regional Itinerante de INDAP, el domingo 31, desde 10:00 a 17:00 horas; además de recorridos por el Edificio Caralps “La Nave” el domingo 31, en dos horarios: 11:30 horas / 15:30 horas, vinculados a la historia urbana y al cooperativismo en Valparaíso.

Asimismo, la programación incluye actividades orientadas a públicos diversos, como la Ruta Patrimonial para Juventudes en el subterráneo del Mercado Puerto, el domingo 31, desde las 11:00 horas; el coloquio “Puerto Sonoro: Identidad musical de Valparaíso”, el domingo 31, a las 12:00 horas; y la feria expositiva de estudiantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes en la explanada del ascensor El Peral, el sábado 30 y domingo, de 10:00 a 20:00 horas.

También se desarrollarán actividades comunitarias y de memoria impulsadas por organizaciones sociales, como las rutas patrimoniales y recorridos museales de Valparaíso Profundo, talleres para las infancias, cartografías colectivas, radioteatro y exhibiciones audiovisuales vinculadas a la historia popular del puerto y sus barrios.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, invitó a la comunidad a participar señalando que “el Día de los Patrimonios es una oportunidad para reencontrarnos con la historia viva de Valparaíso, con sus barrios, comunidades y las personas que día a día construyen identidad en nuestra ciudad. Queremos invitar a porteñas, porteños y visitantes a recorrer, participar y apropiarse de estos espacios que son parte de nuestra memoria colectiva y también de nuestro presente”.

Además, durante el domingo 31 de mayo habrá uso gratuito de ascensores, facilitando los recorridos patrimoniales y el desplazamiento por distintos sectores de la ciudad, mientras que el Museo Baburizza, que el domingo 31 de mayo, abrirá sus puertas de 10:00 a 18:00 horas, con entrada gratuita.

Toda la programación, horarios y detalles de las actividades se encuentran disponibles en el sitio web oficial del Día de los Patrimonios y en las redes sociales del municipio.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.