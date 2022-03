Funcionario del Congreso Nacional con Síndrome de Down dictó charla en Quilpué

El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Down que fue establecido por Naciones Unidas en el año 2011.

En el Teatro Municipal de Quilpué se realizó una charla entre cuyos exponentes estuvo Felipe Garrido, joven de 30 años con Síndrome de Down que trabaja como funcionario del Congreso Nacional en Valparaíso.

«Hola, soy Felipe Garrido, soy un adulto joven y como ustedes ven, tengo Síndrome de Down. Eso no se puede disimular. Quiero contarles varias cosas muy importantes para nosotros y nuestras familias.»

Con estas palabra Felipe inicia su intervención en la Charla “Síndrome de Down en el siglo 21: Buenas prácticas para un nuevo mundo”, instancia organizada por la Oficina de la Diversidad del Municipio Abierto de Quilpué y el apoyo de la Fundación «Global Down» para entregar lineamientos de trabajo basado en buenas prácticas para la inclusión social y laboral de personas con Síndrome de Down.



Felipe es un claro ejemplo de eso ya que trabaja como funcionario administrativo en la Cámara de Diputados y Diputadas. Asegura que «la vida de las personas que tienen Síndrome de Down no es tan difícil como a veces se piensa. Me ha ido bien. Me acogieron bien en el círculo de compañeros, me incluyen en las cosas que hacemos. Yo hago tareas administrativas y a otras personas con Síndrome de Down les diría que sí se puede y si tienen posibilidades de entrar a un trabajo que me pregunten a mí «



La alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillan, indicó entre otras cosas, que la municipalidad impulsa la Mesa de Diversidad Funcional que promueve le elaboración de políticas públicas en este ámbito.



«Queríamos estar presentes acompañando a las diferentes organizaciones y fundaciones de la sociedad civil que trabajan por la inclusión y por visibilizar el Síndrome de Down en nuestra comuna. Es por eso que, como Municipio Abierto, estuvimos presentes en esta instancia comentando algunas de nuestras iniciativas que tienden a generar procesos de inclusión en nuestros establecimientos educacionales pero también en un diálogo profundo con las familias y las organizaciones.»



Una exposición que también contó con la presencia de la directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Cecilia Goldzweig, quien señaló que estas instancias reafirman «el compromiso que tenemos como sociedad para avanzar en igualdad de oportunidades y en inclusión de personas con discapacidad y en particular de las personas con Síndrome de Down. Es por ello que desde el Senadis ponemos énfasis en poder mejorar políticas públicas y a poder acceder con nuestra oferta programática a contribuir en el control de estas brechas.»



Brechas que para Irma Iglesias de Fundación Down 21 Chile y presidenta de la Federación Iberoamericana Síndrome de Down, se mantienen de tal forma que «todavía en este país a un ciudadano con Síndrome de Down no se le acoge como al resto de los ciudadanos porque son ciudadanos de segunda clase, se les restringen los derechos al momento de nacer, osea, solo por el hecho de nacer con Síndrome de Down. Eso tiene que cambiar y todos los años el 21 de marzo tenemos que refrescarle la memoria a los legisladores para que corrijan esta injusticia. Se está avanzando un poquito, pero no lo suficientemente. Hay que pensar que por ejemplo en la nueva constitución, constituyentes quisieron poner una norma en que restringía el derecho a voto a las personas declaradas dementes, entonces ahí viene la discusión de si demente es lo mismo que discapacidad y lo homologan con la discapacidad y menos mal que fue rechazada. Eso sucedió hace tres días, no hace 20 años y entonces todo lo que sea necesario vamos a repetirlo.»



Tal como se mencionó en un inicio, esta iniciativa contó con el apoyo de la Fundación Global Down. Su directora, Stefany Pontanilla se refirió a la necesidad de que se impulsen y concreten políticas públicas en torno a este tema.



«Para poder gestionar una inclusión social, primero se tienen que cumplir todas las políticas públicas en términos de educación. A partir de la educación inclusiva puedes facilitar la inclusión laboral, pero eso tiene que ser una política pública, no basta solamente con la voluntad de algunos establecimientos, tienen que ser políticas claras.»



Romina Maragaño, Seremi de Educación, agregó que pese a los avances a partir de las normativas de inclusión educativa y social de los niños y niñas en situación de discapacidad, «hoy vemos que se requiere profundizar sobre todo lo que es el programa de integración escolar en el cual hay una serie de restricciones de diagnóstico, número y creo que para avanzar en una real inclusión educativa es necesario poder disminuir restricciones y abrir más posibilidades y oportunidades y creo que desde el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric estamos pensando en hacer estos ajustes necesarios en el programa de integración, mejorar también el apoyo y las redes a las familias de niños y niñas de personas con Síndrome de Down y creo que por ahí ira la línea de trabajo.



La charla contó con las siguientes exposiciones:

Claudio Cisterna, Jefe de Servicio de Pediatría Hospital Gustavo Fricke y Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría filial Valparaíso. Académico pre y post grado de la Universidad de Valparaíso.



Boris Álvarez, Director Estratégico de Fellow Group Latinoamérica. Educador experto en Diseño Universal para el Aprendizaje y miembro de la mesa técnica de inclusión – Inclusión del Minedu de Perú.

Irma Iglesias, Presidenta Down 21 Chile, pdta Federación Iberoamericana Síndrome de Down, ex Comisionada Presidencial Discapacidad. Miembro mujeres líderes latinoamérica.



Álvaro Benavides, abogado y doctor en Derecho Humano, docente UCSH Y UAHC. Abogado de la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Felipe Garrido, funcionario administrativo Cámara de diputados y diputadas.