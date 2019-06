Gobernación hace llamado a las empresas para que empleadas postulen a Bono Mujer Trabajadora de SENCE

El apoyo económico se entrega por cuatro años y beneficia a trabajadoras en condición más vulnerable.

Marla Guzmán tiene 25 años y como muchos chilenos sueña con la casa propia. Hace seis meses se incorporó a la Importadora y Manufacturera HELA donde se desempeña como administrativa del centro de distribución. El nuevo trabajo la tiene feliz, porque ahora al fin podrá acceder al subsidio y crédito hipotecario y lo mejor de todo es que tendrá un ingreso extra gracias al Bono Mujer Trabajadora de SENCE.

“Me sirve para juntar dinero para poder optar a mi casa propia. Quiero postular al subsidio pero es con crédito hipotecario. Entonces me sirve también la empresa para poder juntar antigüedad laboral. Es una plata que uno no tiene, que no tiene contabilizada, entonces es una gran ayuda.” indicó Marla.

El Bono Mujer Trabajadora de SENCE es un beneficio que nació en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que se ha reforzado en la nueva administración tal como explica Sergio Uribe, encargado provincial de SENCE.

“El objetivo es ir en apoyo de aquellas mujeres trabajadoras que estén entre el ingreso mínimo hasta los 453 mil pesos aproximadamente, para lo que el Estado le entrega un bono mensual más o menos de entre los 15 mil a 25 o 28 mil pesos, dependiendo de su renta. Es importante recalcar que mientras más bajo es el sueldo, más alto es el bono que la persona va a recibir.”

La gobernadora de Marga Marga, Carolina Corti, estuvo en las dependencias de Hela en el barrio industrial de Quilpué donde 10 mujeres postularon al beneficio, oportunidad en la que hizo un llamado a las empresas para que conozcan este beneficio que muchas veces se pierde por desconocimiento.

“Estuvimos muy contentos visitando la empresa HELA que nos mostró sus instalaciones pero por sobre todo, ha facilitado todas las posibilidades para que mujeres vulnerables, dentro del 40% que trabajan en esta empresa, que son jefas de hogar y que necesitan un impulso y una ayuda, puedan postular al Bono Mujer Trabajadora de SENCE. Este es un impulso que ha dado la Agenda Mujer del Presidente Sebastián Piñera y que hoy vemos es una realidad. Un apoyo que las va a acompañar casi cuatro años. Lo más importante es que otras empresas se adhieran a estos beneficios que son tan importantes para las mujeres en Chile.”

Por su parte Rashid Tala, Gerente de HELA, también recalcó la importancia de que estos programas se difundan ya que son un gran apoyo para las mujeres que forman parte de la empresa donde se privilegia el bienestar de los trabajadores y trabajadoras.

“Muy importante porque la gente en general desconoce los beneficios a los que tiene derecho y en eso la labor de la gobernación es fundamental, en dar a conocer esos derechos, porque sino es muy difícil tenerlos presente siempre. Así es que yo agradezco que tengamos esta instancia de poder inscribir a las personas de modo que podamos mejorar su calidad de vida y por lo tanto ayudar a la comunidad.”

Las trabajadoras o empresas que estén interesadas en postular u obtener más información, pueden hacerlo en www.sence.cl o en la oficina provincial de SENCE ubicada en las dependencias de la gobernación de Marga Marga en calle Rodríguez 800, Quilpué.