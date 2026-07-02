Hospital de Peñablanca destaca avances en rehabilitación y proyecta su rol clave ante la apertura del Hospital Marga Marga

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El Director del establecimiento, Gastón Letelier, rindió la Cuenta Pública gestión 2025, relevando el cumplimiento de metas y la consolidación de su polo de desarrollo clínico.

En su Cuenta Pública año 2025, el Director del Hospital Juana Ross de Peñablanca, Gastón Letelier, hizo un completo análisis de toda la actividad asistencial, cumplimiento de metas y avances en materia sanitaria y de infraestructura, cumpliendo con el mandato institucional de rendir cuentas a la ciudadanía del quehacer asistencial y los recursos públicos asociados.

El Hospital de Peñablanca es un centro de salud de menor complejidad, que ostenta más de 100 años de historia siendo inicialmente un Asilo de Incurables, orientado a la atención de personas enfermas de tuberculosis a principios del siglo XX. Actualmente, su polo de desarrollo es la rehabilitación del adulto, también dispone de una Unidad de Emergencia, además de un Centro de Tratamiento Residencial y otro Centro Ambulatorio para personas con consumo problemático de sustancias, entre otras prestaciones.

La población bajo su responsabilidad alcanza a 147.418 habitantes de Villa Alemana y alrededores y mantiene un equipo de profesionales y técnicos que alcanza las 309 personas de todas las disciplinas del quehacer sanitario.

En su presentación, Gastón Letelier destacó el trabajo realizado con el Consejo Consultivo de Usuarios y el voluntariado, para mantener el bienestar de la comunidad usuaria, los esfuerzos por mejorar la atención, la calidad técnica y el trato, lo que permitió ser evaluados en tramo 1, en la Encuesta anual de Trato Usuario año 2025 realizada por el Minsal.

Al respecto, el Director destacó con satisfacción: “El haber cumplido con lo que se nos exige, que es ser un Hospital de Rehabilitación, durante el 2025 fuimos cambiando la gestión clínica en función de establecer un servicio de rehabilitación de hospitalizados que dé respuesta a las necesidades de la población, además de informar en esta Cuenta Pública del buen comportamiento que hemos tenido en cuanto a los indicadores de eficiencia hospitalaria.”

Respecto de los temas que preocupan a la ciudadanía, el Director señaló que se ha trabajado intensamente en reducir las listas de espera, siendo la más significativa la especialidad de otorrinolaringología, con 1.944 usuarios en espera, de manera acumulada en los últimos años. Sin embargo, manifestó que el Hospital está realizando constantemente operativos de entrega de audífonos y evaluaciones a pacientes, generando el año pasado 252 atenciones de este tipo.

En materia de rehabilitación, que es la especialidad de este Hospital y el polo de desarrollo sobre el que se abren nuevos horizontes a largo plazo, se informó que durante el año pasado se realizaron 11.458 atenciones multidisciplinarias en materia ambulatoria y más de 18.011 en rehabilitación de pacientes hospitalizados, atendidos por kinesiólogos (as), fonoaudiólogos (as), terapeutas ocupacionales, trabajadora social y psicólogos (a) clínicos (a).

En cuanto a la atención de la Unidad de Emergencia, se atendieron más de 30.596 consultas médicas siendo las patologías más recurrentes gastroenteritis, infecciones urinarias, rinofaringitis, y patologías abdominales, entre otras. En tanto en materia de indicadores de eficiencia hospitalaria, el 2025 alcanzó los 2.239 egresos hospitalarios y 2.227 ingresos hospitalarios, con 29.516 días cama disponibles, siendo su dotación 80 camas y 19, sociosanitarias, además de un índice de ocupación de un 87%.

Entre los desafíos que se plantean en el futuro inmediato, se destacó el convertirse en el principal socio estratégico del Hospital Marga Marga; consolidar el modelo de gestión clínica con enfoque en rehabilitación, incorporar nuevos y mejores procesos clínicos, seguir articulándose con la red provincial para ser parte de la respuesta a los problemas de salud y obtener la tercera acreditación como prestadores institucionales.

“El desafío es seguir profundizando y aumentando la capacidad que tenemos para entregar prestaciones de rehabilitación y ser el socio estratégico del Hospital Marga Marga para fortalecer la red de atención de salud”, señaló el Director junto con enviar un mensaje de reconocimiento a los funcionarios y funcionarias: “Agradezco profundamente a los funcionarios todo, el trabajo realizado y que hacen posible que este establecimiento funcione y sea cada vez más eficiente”.

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