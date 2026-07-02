Valparaíso conmemorará el Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna a ocho años de la partida de Amelia

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Las actividades se desarrollarán entre el 1 y el 4 de julio e incluyen encuentros comunitarios, una movilización ciudadana, una velatón y el lanzamiento oficial de un cuento infantil en su memoria.

Este 4 de julio se conmemoran ocho años del fallecimiento de Amelia Salazar Jorquera, la niña cuya muerte por negligencia médica en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso dio origen a un movimiento ciudadano que impulsó la creación del Día Nacional por la Defensa de la Salud Digna, establecido por la Ley 21.696. En este contexto, la Mesa Comunitaria por la Salud Digna de Valparaíso invita a la comunidad a participar en una serie de actividades que buscan mantener viva la memoria de Amelia y fortalecer la defensa del derecho a una atención de salud pública oportuna, digna y humanizada.

Cabe destacar que la Corte Suprema otorgó una sentencia a favor de la familia en contra del Estado por negligencia médica, reconociendo que el Estado falló, que hubo negligencia en el actuar y también faltó atención oportuna para Amelia, por el bloqueo de las camas. “Esto es muy relevante porque visibiliza a todas las familias que viven negligencia médica, genera una nueva jurisprudencia en el servicio de salud y queremos dar énfasis a este logro en este segundo año de conmemoración”, explicó Camila Jorquera, madre de Amelia y Trabajadora Social del Centro Comunitario Las Cañas.

Asimismo, destacó que esta conmemoración: “se ha abierto a la comunidad, a los usuarios de la salud, a los trabajadores, a los gremios, para movilizarse a nivel nacional por la defensa de la salud digna, por las mejoras que se requieren para el sistema de salud, sobre todo en la coyuntura en la que hoy estamos, con la amplitud de recortes que ha anunciado el nuevo gobierno”.

La programación comenzará el miércoles 1 de julio a las 16:00 hrs. con una jornada de actividades comunitarias y la presentación de un libro infantil en la Carpa Azul, mientras que el viernes 3 de julio se realizará la tradicional Marcha por la Salud Digna, que partirá a las 10:00 horas desde el frontis del Hospital Carlos Van Buren, convocando a usuarios, trabajadores de la salud, organizaciones sociales y familias. La conmemoración culminará el sábado 4 de julio a las 10:00 am. con una velatón por Amelia en el Cementerio N°3, donde descansan los restos de Amelia, seguido por el lanzamiento oficial del cuento infantil La luz de Amelia, en el Parque El Litre.

“Este cuento relata la historia de Amelia, la trayectoria que hemos vivido como organización en estos ocho años de lucha en la defensa de la salud digna, en Justicia para Amelia. El libro fue creado en conjunto, ilustrado por Daniel Icaza y lo que busca es contar a las infancias esta historia que nos pasó, pero también evidenciar que no es solo Amelia, sino que son muchas familias, niños y niñas que han vivido situaciones de negligencia médica y enfatiza cómo podemos mejorar la salud de nuestro país”, explicó Camila Jorquera.

El libro, financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, relata desde una mirada sensible y esperanzadora, la historia de Amelia y el legado que dejó su familia y las organizaciones sociales al convertir una tragedia en una causa colectiva por la dignidad en la salud. La publicación busca abrir conversaciones con niñas, niños y adultos sobre el derecho a ser cuidados con respeto, empatía y justicia.

Camila Jorquera enfatizó a movilizarse el día viernes 3 de julio: “los gremios, la UNCO Salud, llaman a movilizarnos en la posta del Hospital Van Buren a las 10 de la mañana, donde se va a hacer una concentración y luego marchar en dirección hasta el Servicio de Salud. En esa instancia se van a entregar petitorios que tienen los usuarios y también los trabajadores en torno a las mejoras del sistema de salud y particularmente del Hospital Carlos Van Buren y de los CESFAM que están pendientes de implementar, como el CESFAM Las Cañas y el CESFAM de Placilla”.

El sábado 4 de julio a las 16:00 hrs. se realizará el lanzamiento oficial del libro en el Parque El Litre, durante la actividad también se desarrollará una feria informativa, actividades familiares, música en vivo y una caminata hacia la Posta Infantil de Valparaíso (18:00), finalizando con una velatón en memoria de Amelia y de todas las personas que han perdido la vida por fallas evitables en el sistema de salud. La actividad será transmitida en vivo por el programa Amaserando Salud de Radio Placeres.

Las actividades son abiertas a toda la comunidad y el libro se distribuirá gratuitamente gracias al financiamiento del FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, por lo que va a circular en diversos espacios educativos y organizaciones culturales. Toda la programación del día nacional por la Salud Digna busca promover la participación ciudadana, la reflexión sobre el acceso a la salud y la defensa de los derechos de las personas usuarias del sistema público.

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