Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso realiza emotiva ceremonia de reconocimiento a funcionarios que cumplen años de servicio

El Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso celebró el Día del Hospital con una emotiva ceremonia de reconocimiento a diez [email protected] que se acogieron a retiro voluntario y a diez funcionarios que cumplieron 30 y 40 años de servicio, respectivamente.

A la actividad asistió el Director del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, Eugenio de la Cerda, la Directora (S) del Hospital Dr. Eduardo Pereira, Dra. Mónica Cevallos y diversas autoridades locales y hospitalarias, además de dirigentes gremiales, funcionarios del establecimiento y comunidad en general.

De esta manera, se dio inicio a la ceremonia con el izamiento del Pabellón Patrio y el Himno Nacional –a cargo de la Banda de Músicos de la Escuela Naval de la Armada de Chile- para luego, dar paso al Mensaje Evangélico y Católico, realizado por el Pastor Sr. Abelardo Apablaza y del Seminarista del Santuario de Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez, Sr. Günter Cáceres.

La Directora (S) del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, Dra. Mónica Cevallos señaló que “como todos los años, nuestro establecimiento realiza esta ceremonia para homenajear a los funcionarios que se jubilan y a aquellos que cumplen un ciclo de su vida, trabajando siempre en beneficio de nuestros pacientes. Estamos muy contentos de poder entregar un reconocimiento a cada uno de ellos, porque sin duda se lo merecen”.

Más tarde, se entregó un reconocimiento a funcionarios que cumplieron 30 y 40 años de servicio, y a aquellos acogidos a Retiro Voluntario. Además, se premió la categoría de “Mejor Compañero”, “Trabajo en Equipo” y se destacó al funcionario merecedor del Premio Dr. Eduardo Pereira (Excelencia Funcionaria).

Juana Miranda, Auxiliar de la Unidad de Ropería fue reconocida tras cumplir 30 años al servicio del Hospital Dr. Eduardo Pereira y manifestó que “me gustó mucho haber recibido esta distinción, porque una se siente valorada por todo el trabajo realizado durante todos estos años. Y la ceremonia estuvo muy bonita. Me parece excelente que se haya hecho esta actividad, porque uno piensa en irse jubilada y yo quisiera irme sana y bien para poder seguir mi vida trabajando en mi casa”.

En tanto, Gladys Vargas, Secretaria de la Dirección del establecimiento fue distinguida con el Premio Dr. Eduardo Pereira (Excelencia Funcionaria) que destaca al funcionario que represente el espíritu de compromiso con la labor hospitalaria. “Para mí fue una sorpresa y algo que nunca creí obtener durante mis 35 años de servicio. Yo fui feliz con haber izado el Pabellón Nacional y con eso me sentí pagada, pero cuando me dieron el premio de Excelencia, yo no lo podía creer.

Finalmente, se dio término a la emotiva ceremonia que tuvo como objetivo destacar la labor de cada uno de los funcionarios que forman parte del Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso, que contribuye al mejoramiento de la Salud Pública de la región.