Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso realizará cirugías de Abdominoplastía a pacientes de la Red Hospitalaria

En el marco del Plan “Guatita de Delantal” anunciado por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el Hospital Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso fue escogido para llevar a cabo estas cirugías en la zona.

En total serán 32 cupos que el establecimiento dispondrá para pacientes que pertenezcan a la red asistencial Valparaíso-San Antonio.

Aquellos pacientes que se interesen por recibir esta cirugía, tendrán que acudir a su centro de Atención Primaria (APS) más cercano para ser evaluados por un equipo médico, quienes derivarán al Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, a aquellos pacientes que cumplan con los criterios y requisitos clínicos para ser intervenidos quirúrgicamente.

De esta manera, el paciente será examinado por un equipo de Cirugía del HEP, quienes determinarán si cumple con los requisitos establecidos para ser sometido a una Abdominoplastía.

Así lo señaló, la directora del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, Angélica Sanhueza, quien –además- sostuvo que “existen una serie de requisitos clínicos y de condiciones de base de los pacientes, que tienen que ver con índice de masa corporal, si son fumadores o no, mujeres en períodos de lactancia, etc. Además, es importante destacar que para que el paciente pueda acceder al programa, debe estar afiliado a Fonasa. En el caso de los grupos A y B, la cirugía es completamente gratuita y en el caso de los grupos C y D, se debe realizar un copago que está determinado por cada centro asistencial”.

El Jefe de Medicina Interna del HEP, Dr. Alberto Botto destacó que “dentro de los criterios de inclusión se incluyeron pacientes de cualquier sexo menor de 55 años y con un índice de masa corporal menor de 30. Esta cifra es la que divide a los pacientes sobrepeso de los con obesidad, éstos últimos quedarán fuera de la cirugía y sólo entrarán los pacientes con sobrepeso. Y pacientes entre 55 y 65 años con un índice de masa corporal menor a 27. También, tienen que cumplir algunos criterios anestésicos de bajo riesgo para evitar complicaciones”.

Finalmente, el Jefe de Pabellón del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, Dr. Ovidio Sandoval dijo que “nuestra Unidad de Pabellón cuenta con los profesionales formados en la especialidad de una alta calificación y que –además- están capacitados para realizar procedimientos de mediana y alta complejidad”.

“Además, Pabellón en el último tiempo ha sido implementado con instrumental de última generación, lo que nos ha permitido tener actualmente cinco pabellones totalmente implementados para este tipo de cirugía. El hecho de que nuestro hospital haya sido designado es porque también contamos con cirujanos plásticos formados en la especialidad que realizan este tipo de operaciones”, finalizó.