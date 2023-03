INSOMNIA estrena The Whale de Darren Aranofsky y Close de Lukas Dhont

The Whale, protagonizada por Brendan Fraser, está nominada a los premios Óscar en la categoría mejor actor. Close es el estreno Mubi de este mes. Esta conmovedora película habla de la amistad en la infancia.

Marzo comienza con estrenos imperdibles en INSOMNIA Teatro Condell, desde la impactante “The Whale” que trae de regreso a Hollywood a Brendan Fraser y ha sido uno de los estrenos más esperados de la temporada, hasta la conmovedora “Close”, el estreno Mubi de este mes que nos habla de la amistad en la niñez y sus conflictos. Pasando por algunos de los estrenos más aclamados por la audiencia como “Everything everywhere all at once”, “Aftersun” y “The Banshees of Inisherin” que se podrán volver a disfrutar y compartir en el cine.

“The Whale” es dirigida por Darren Aranofsky, conocido por películas de culto como “El Cisne negro” (protagonizada por Natalie Portman) y “Requiem por un sueño” (Jennifer Connelly y Jared Leto). Este director vuelve a impactar la pantalla, mezclando dos elementos propios de su cinematografía: adicciones y sueños rotos. Este film que trae de regreso a la pantalla grande a Brendan Fraser, quien se hizo popular gracias a películas de acción como “George de la Selva” y “La Momia”, o comedias como “Al diablo con el diablo”, regresa esta vez con un drama y una interpretación magistral de un padre con obesidad mórbida que intenta reconectar con su hija adolescente.

Esta película cuenta con las actuaciones de Hong Chau (nominada a mejor actriz de reparto) y Sadie Sink (Max en Stranger Things), quienes interpretan a la mejor amiga y a la hija del protagonista de una manera impecable, representando fielmente los claroscuros que tienen las relaciones humanas, lo difícil y necesario que es decir la verdad a la cara, por mucho que duela.

“The Whale” se estrenará este jueves 2 de marzo a las 21:30 hrs., pero además tendrá nuevas funciones el viernes 3 (17:30), lunes 6 (18:00), jueves 9 (21:00), sábado 11 (21:30), domingo 12 (20:00), lunes 13 (17:30) y miércoles 15 (17:30).

Además, junto al estreno de “The Whale” se proyectará un especial del Director Darren Aranofsky: “Requiem por un sueño” (lunes 6, 20:30) y “El cisne negro” (martes 7, 20:30), dos películas de culto imperdibles para ver en una sala de cine.

“Close”: representando a Bélgica en la carrera de los Óscar a mejor película internacional

El paso de la infancia a la adolescencia no está exento de conflictos. La pérdida de la inocencia viene de la mano del juicio social y el establecimiento de etiquetas y categorías que en la niñez no existen o no alcanzan a comprenderse a cabalidad. Este delicado tema trata de manera magistral Lukas Dhont en esta conmovedora película sobre la amistad.

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos de toda la vida, hasta que un suceso impensable los separa. Léo se acerca entonces a Sophie, la madre de Rémi, para tratar de entender. Este film protagonizado por Eden Dambrine y Gustav De Waele, obtuvo el Gran Premio del Jurado en Cannes, el Gran Premio del Jurado y el de Mejor Actor en Sevilla (Para Dambrine) y el Premio del Público en el Festival de Morelia. Cabe destacar que “Close” es la película que representa a Bélgica en la carrera por el Óscar en la categoría a mejor película internacional.

“Close” se estrena este jueves 2 a las 19:30 horas, pero además tendrá nuevas proyecciones en marzo los días jueves 9 (19:00), viernes 10 (21:30), sábado 11 (17:00) y martes 14 (20:00).

Funciones imperdibles para volver a disfrutar

Además de los estrenos de la primera quincena de marzo, se realizará el re estreno de “Everything everywhere all at once”, protagonizada por Michelle Yeoh, Jonathan Ke Quan y Jamie Lee Curtis, esta película ha arrasado en todos los festivales de cine, catapultándose como una de las favoritas para los premios Óscar y se exhibirá en INSOMNIA los días jueves 2 (17:00), domingo 5 (17:00) y martes 7 (17:30)

“Triangle of sadness” una de las películas más hilarantes y ácidas de esta quincena. Este drama -comedia de Ruben Östlund habla sobre el poder de las elites representado en un crucero de lujo en el que todo se descontrola. Se proyectará los días miércoles 1 (21:30), sábado 4 (20:30), domingo 5 (19:45), miércoles 8 (20:00) y miércoles 15 (20:00).

“Aftersun”, la entrañable película de la directora Charlotte Wells que nos habla del recuerdo de unas vacaciones y la relación entre un padre y su hija, vuelve a proyectarse los días miércoles 1 (19:30) y viernes 10 (17:00).

“The Banshees of Inisherin” tendrá una función única el miércoles 1 a las 17:00 hrs. Al igual que la magistral “Argentina, 1985” del director Santiago Mitre y con la genial interpretación de Ricardo Darín, que se exhibirá el sábado 11 a las 19:00 hrs.

Todas las películas de estreno tienen un valor de $3.000 y las películas normales $2.500. Se pueden comprar de lunes a domingo a partir de las 14:00 horas de manera presencial en Teatro Condell (Condell, 1585, Valparaíso).