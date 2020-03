Los 4 mejores juegos de eSports para teléfonos móviles del 2020 (hasta ahora)

El 2019, sin duda, fue un año importante para los deportes electrónicos o eSports. Con eventos llenos en el estadio, la audiencia cruzando la marca del millón en torneos como en la Serie Free World World y el aumento en la cifra de los premios, los deportes electrónicos, especialmente los eSports adaptados para móviles y también los juegos en Betway Casino, se han solidificado en el ecosistema y la tendencia sigue creciendo y optimizándose.

Sin embargo, los eSports para móviles todavía tienen un largo camino por recorrer. Para muchos juegos como PUBG Mobile y Free Fire, es solo el comienzo. Estos juegos llegaron con el desafío de alentar a su enorme base de jugadores a apasionarse por los deportes electrónicos. Los desarrolladores de ambos juegos lograron hacer eso al tiempo que atraían a nuevos jugadores adaptando estos eSports a los móviles.

Con el inicio de 2020, varios juegos móviles tienen grandes planes en lo que respecta a los deportes electrónicos.

Estos son los 4 principales deportes electrónicos que se pueden jugar ahora en teléfonos móviles:

Brawl Stars

Brawl Stars es uno de los nuevos juegos considerados como deportes electrónicos. El MOBA ha sido desarrollado por Supercell, quienes cuentan con otros títulos de esports móviles como Clash Royale y Clash of Clans.

Si bien el juego recibió una gran cantidad de torneos comunitarios desde su lanzamiento mundial el año pasado, el primer evento apoyado por Supercell, las Finales Mundiales de Brawl Stars 2019, se celebró en Noviembre. El evento atrajo a 93,989 espectadores y tuvo una audiencia promedio de 28,694 personas, según Esports Charts.

Para el 2020, Supercell anunció el Campeonato Brawl Stars. Contará con eventos mensuales en línea que otorgarán puntos de calificación para las Finales Mundiales, que se celebrarán en el otoño de 2020. El premio total general para el campeonato es de $ 1 millón de dólares americanos.

Free Fire

El mayor eSport móvil de 2019 en términos de audiencia (excluyendo a China) fue Free Fire. Garena presentó el primer evento internacional de deportes electrónicos para el juego a principios de 2019 con la Copa Mundial de Free Fire. El torneo se celebró en abril del 2019 en Bangkok, Tailandia y rompió los récords de audiencia con un promedio de más de 600,000 espectadores alcanzando su punto máximo en más de un millón de personas viendo la Copa.

A partir del éxito de la Copa del Mundo, Free Fire World Series 2019 presentó ligas regionales de calificación en todo el mundo. Celebrado en Brasil en noviembre pasado, el torneo batió los récords de audiencia establecidos por la Copa del Mundo. Alcanzó un máximo de más de dos millones de espectadores y tuvo una audiencia promedio de 1.2 millones de personas.

Si bien Garena aún no ha anunciado planes de deportes electrónicos para 2020, la pasión de la comunidad de Free Fire hacia los deportes electrónicos se ha hecho evidente.

Para bajar Free Fire dale click al link: Free Fire para Android y Free Fire para iOS

Call of Duty

Call of Duty para móviles se ha convertido en uno de los juegos móviles más grandes del mercado. El juego tiene ya casi 200 millones de descargas desde su lanzamiento.

Puede que sea demasiado pronto para hablar sobre una escena de deportes electrónicos para el juego, pero la cantidad de torneos comunitarios en curso deja claro que los fanáticos quieren ver a Call of Duty en el escenario mundial de los eSports.

Garena, ya se ha dado cuenta del potencial de Call of Duty como eSports y ha organizado varios torneos. El Torneo de Invasión del Clan se celebró en Singapur y Malasia, con finales en vivo en los respectivos países. Call of Duty: Mobile Mission One también se realizó recientemente en Tailandia y contó con un pozo de premios de 6.600 dolares.

El Call of Duty: Mobile Creator Challenge fue el torneo más importante ya que contó con jugadores de renombre además de un pozo de premios de $ 30,000 dólares con un punto máximo de 12,000 espectadores.

Para bajar Call of Duty dale click al link: Call of Duty para Android y Call of Duty para iOS.

Clash Royale

Clash Royale está buscando tener otro año fabuloso en el 2020 con la Liga Clash Royale.

La Liga de Clash Royale ya se ejecuta en Asia, China y Occidente con organizaciones notables como Fnatic y Team Liquid compitiendo. La final mundial de Clash Royale 2019 se celebró en diciembre con un premio acumulado de $ 400,000 dolares americanos.

Las finales mundiales de 2019 vieron una disminución de más del 63 por ciento en los espectadores máximos en comparación con las finales de 2018. La audiencia concurrente también se redujo en un 64 por ciento. Si bien estos pueden ser números preocupantes, una gran parte de la caída de los espectadores podría deberse a que Supercell no dio ningún obsequio gratis por ver la transmisión en vivo de las Finales Mundiales de CRL 2019. En el 2018, los jugadores ganaron oro, cofres e incluso gemas solo por ver la transmisión en vivo, lo que aumentó significativamente el número de espectadores.

El juego tiene una base de jugadores dedicada y un formato de esports correctamente estructurado junto con el respaldo de numerosas organizaciones de primer nivel. ELEAGUE recientemente televisó lo más destacado de las Final Mundial de CRL en una primicia para los eSports móviles.

Para bajar Clash Royale dale click al link: Clash Royale para Android Clash Royale para iOS.

Con estos 4 juegos de eSports podrás iniciarte en el mundo de los deportes electrónicos desde la comodidad de tu teléfono inteligente.