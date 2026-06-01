Mega lidera por séptimo mes consecutivo en mayo 2026

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El canal se posiciona como el líder de audiencia de la televisión chilena, alcanzando a más de 12 millones de personas durante el mes de mayo.

Según los datos definitivos y oficiales de Kantar Ibope, entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, Mega mantuvo su posición como el canal líder de audiencias en la televisión chilena. Durante este período, el canal promedió 431.643 personas por minuto.

El informe detalla que Mega se coronó como el ganador mensual por séptimo mes consecutivo, demostrando una consistencia notable en la preferencia del público. En total, 12.351.628 personas sintonizaron la programación de Mega durante mayo. Además, la estación ha ganado 12 de los 14 meses desde que se implementó la nueva medición de rating.

Entre los programas que contribuyeron al éxito mensual del canal se encuentran: “Detrás del Muro” con 917.340 personas promedio por minuto, “El jardín de Olivia” con 718.454, “133, Atrapados por la realidad” con 712.457, “Aguas de Oro” con 704.260, “Reunión de superados” con 609.660, y “Meganoticias Prime” con 606.031. Todos estos programas se ubicaron en los primeros lugares del top 10 mensual de audiencia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.