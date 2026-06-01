Premval La Campana: Aprueban nuevo plan regulador para siete comunas de Quillota y Marga Marga

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El instrumento de planificación territorial fue aprobado unánimemente por el Consejo Regional de Valparaíso, buscando regular el crecimiento urbano y evitar la subdivisión indiscriminada de predios cercanos al Parque Nacional La Campana.

El Consejo Regional de Valparaíso aprobó en forma unánime la modificación al Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso Satélite La Campana. Este nuevo instrumento de planificación territorial, impulsado por la Seremi Minvu de Valparaíso, actualizará la norma de ordenamiento para siete comunas: Limache y Olmué en la Provincia de Marga Marga, y Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales e Hijuelas en la Provincia de Quillota.

Con esta aprobación, 34 de las 38 comunas de la Región de Valparaíso estarán reguladas por un instrumento de planificación de este tipo. El seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz Fernández, destacó que “la modificación que hemos hecho al Premval, nos permite avanzar en la consolidación de un marco regulatorio intercomunal, abordando un territorio de especial importancia, como es el Parque Nacional La Campana y sus zonas aledañas. De esta forma, estamos favoreciendo una mayor coherencia entre el desarrollo urbano, la infraestructura, la organización de suelo y la protección ambiental de esta zona donde estamos reconociendo su valor natural como reserva de la biosfera”.

Uno de los cambios principales del plan es que, una vez en vigor, el Decreto Ley 3.516 de 1980, que permitía la subdivisión indiscriminada de predios rústicos de hasta 5.000 metros cuadrados, dejará de ser aplicable en el área rural. Esto busca prevenir la proliferación de loteos irregulares en sectores como La Campana, Pocochay en La Cruz y Cajón de Lebu en Limache, entre otros. Además, el plan contempla diversas alternativas viales troncales y expresas para mejorar la conectividad.

El instrumento considera también un área de 4.902 hectáreas para el crecimiento urbano en las comunas involucradas, de las cuales 811 hectáreas serán destinadas a la protección a través de áreas verdes, incluyendo 658 hectáreas para futuros parques intercomunales.

Este avance se suma a otras iniciativas de planificación recientes, como los planes reguladores comunales de Limache y La Calera. La modificación del Premval Satélite La Campana complementa estos esfuerzos, lo que permitirá agilizar futuros procesos de planificación territorial a nivel comunal en Quillota, Nogales, La Cruz, Olmué e Hijuelas.

El proceso de elaboración del plan incluyó una intensa participación ciudadana, con todas sus etapas desarrolladas con alta presencia comunitaria. Se realizó un proceso de consulta indígena inédito en la región entre noviembre de 2024 y principios de 2025, donde se recogieron observaciones y planteamientos de diversas organizaciones. Entre los aportes destacados se encuentran la ampliación de la zona de protección alrededor del Parque Nacional La Campana y el reconocimiento de áreas de protección y vestigios.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.