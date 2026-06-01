“Moisés y los 10 mandamientos” impulsa a TVN al segundo lugar del Prime

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La teleserie bíblica de TVN logró posicionarse como lo segundo más visto en su horario, superando a Canal 13 y Mega, mientras que “24 Horas Central” también entró en el top 10 de la televisión chilena.

Este domingo, “Moisés y los 10 mandamientos” volvió a marcar un hito en su sintonía al transformarse en lo segundo más visto en su horario, instalándose en el podio de lo más visto de la televisión chilena y superando a Canal 13 y Mega en su emisión.

Entre las 23:24 y las 00:18 horas, la teleserie brasileña promedió 365.716 personas por minuto; mientras que Canal 13 alcanzó 361.554 y Mega 329.516 personas por minuto. CHV, en tanto, promedió 425.728 personas por minuto.

El capítulo de anoche estuvo marcado por el mandato de Dios a Moisés y Aarón. Las instrucciones son claras: pronto viene una de las plagas más desastrosas para los egipcios y su Faraón que no quiere dejar en libertad a los hebreos. Dios le pide al pueblo hebreo un cordero por familia para protegerlos de la última calamidad que cobrará la vida de todos los primogénitos.

Además, el noticiero “24 Horas Central” volvió a entrar en el top 10 de los programas más vistos de la televisión chilena con su emisión de domingo, donde entre las 21:00 y las 22:46 horas, promedió un rating de 360.829 personas por minuto.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.