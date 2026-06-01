Valparaíso destinará $100 millones a proyectos de prevención de violencias y seguridad comunitaria

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La Municipalidad de Valparaíso lanza el Fondo Concursable Igualdad Porteña (FIP), una iniciativa inédita para fortalecer proyectos comunitarios que promuevan la igualdad de derechos y un Valparaíso más justo para mujeres y diversidades.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo territorial y comunitario, la Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Género: Mujeres y Diversidades, lanzó oficialmente el Fondo Concursable Igualdad Porteña (FIP). Esta iniciativa inédita entregará $100 millones a proyectos impulsados por organizaciones sin fines de lucro de la comuna.

El fondo está dirigido a juntas de vecinos, organizaciones territoriales y funcionales, sindicatos, comunidades indígenas, fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Busca financiar iniciativas relacionadas con la prevención de violencias, autonomía económica, salud mental y bienestar, alfabetización digital, entre otras áreas.

La convocatoria contempla dos líneas de financiamiento: una orientada al fortalecimiento de organizaciones individuales, que entregará $2 millones por proyecto, y otra enfocada en proyectos asociativos entre distintas agrupaciones, promoviendo el trabajo colaborativo, los cuales recibirán $6 millones por iniciativa.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, explicó que “este fondo nace del compromiso que tenemos como municipio con seguir fortaleciendo el trabajo comunitario, entregando herramientas concretas para que sean las propias organizaciones quienes impulsen ideas y acciones que transformen nuestros cerros y barrios. Esta iniciativa se suma a los otros fondos municipales, pero marca un hito importante porque, por primera vez, estamos impulsando un fondo enfocado especialmente en mujeres y diversidades, promoviendo proyectos que contribuyan a construir un Valparaíso más justo e igualitario para todas las personas”.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 12 de junio y el proceso se realizará de manera completamente digital a través de: tramites.munivalpo.cl/fondos. Además, durante las próximas semanas se desarrollarán jornadas gratuitas de orientación y acompañamiento técnico para apoyar a las organizaciones interesadas en postular. Para más información, visita www.mujeresydiversidadesvalpo.cl

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.