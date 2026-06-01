Municipio de Zapallar impulsará elaboración de bioinsumos para reducir costos y contaminación

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La iniciativa busca fortalecer prácticas agrícolas más sustentables y disminuir los costos de producción de pequeños agricultores en la comuna.

Con el objetivo de fortalecer prácticas agrícolas más sustentables y disminuir los costos de producción de pequeños agricultores, el equipo Prodesal del municipio zapallarino realizará un día de campo orientado a la implementación de una mini biofábrica para la elaboración de bioinsumos utilizando recursos disponibles en los propios campos.

La actividad se desarrollará en el sector de La Hacienda, y contará con la participación de 25 usuarios del programa Prodesal. La jornada será dirigida por un especialista en la materia y buscará entregar herramientas prácticas para que los agricultores puedan fabricar fertilizantes y otros insumos naturales sin depender de productos externos.

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, valoró la iniciativa y destacó que “este tipo de acciones apuntan directamente a fortalecer la agricultura local desde una mirada sustentable y también económica. Queremos entregar herramientas concretas para que nuestros agricultores puedan producir de mejor manera, reduciendo costos y cuidando sus terrenos y el entorno”.

Por su parte, la encargada de Prodesal explicó que la implementación de bioinsumos permite avanzar hacia sistemas productivos más sostenibles y eficientes. “La idea es que los usuarios aprendan a elaborar sus propios insumos con materiales que ya existen en sus predios, disminuyendo la dependencia de productos externos y reduciendo también la contaminación asociada a algunos insumos tradicionales”, señaló.

Cabe precisar que este tipo de capacitaciones de Prodesal forman parte de la estrategia de apoyo técnico y acompañamiento permanente que se desarrolla con pequeños productores de la comuna, promoviendo prácticas agrícolas adaptadas a las necesidades actuales del sector rural.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.