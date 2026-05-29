Minvu destina más de 7 mil millones de pesos para proyectos de pavimentación participativa en la Región de Valparaíso

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El llamado número 35 de este programa beneficiará a 27 comunas de todas las provincias de la región, mejorando la calidad de vida de 4.700 familias.

La comunidad del pasaje El Trébol de la comuna de El Quisco ya se encuentra disfrutando de un vecindario renovado, gracias a las obras del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). El sector cuenta con una calzada recientemente pavimentada y nuevas veredas orientadas a garantizar un desplazamiento más seguro para los residentes.

Al igual que esta localidad, barrios pertenecientes a 27 comunas de la región de Valparaíso podrán mejorar sus calles, pasajes y veredas tras la reciente selección del llamado 35 de este programa, iniciativa que beneficiará directamente el entorno de cerca de mil cien viviendas.

Al respecto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz Fernández, destacó el alcance de la inversión: “Estamos muy contentos de poder comunicar la selección del llamado 35 de este programa que tendrá una inversión de siete mil millones de pesos, que permitirán que más de 4 mil 700 familias como las del pasaje El Trébol en El Quisco, con quienes estuvimos recorriendo e inaugurando sus obras, puedan tener mejores calles y veredas. Como ministerio estamos trabajando para hacernos cargos de las necesidades de las personas para avanzar en soluciones que es lo que las familias necesitan”.

La autoridad regional agregó además que en esta iniciativa confluye el esfuerzo coordinado de distintos actores. “En el Programa de Pavimentos Participativos se juntan dos condiciones que son muy interesantes. Por un lado, la antigua tradición del Estado chileno de generar servicios de urbanización, que se suma al esfuerzo de la autoridad local de los municipios y de los propios vecinos y vecinas. Este trabajo virtuoso posibilita materializar obras como las que hemos inaugurado en la comuna de El Quisco; pero, además, nos permite brindar una mayor equidad a los barrios y ciudades más integradas”, puntualizó Ruiz.

Los resultados detallados de este proceso de selección se encuentran publicados en el sitio web de Serviu Valparaíso (www.serviuvalpo.cl). Las cifras finales del llamado 35 contemplan la intervención de 8,6 kilómetros de extensión distribuidos en 20 calles, 29 pasajes y 6 veredas seleccionadas, con una inversión directa del Minvu de M$6.239.175, beneficiando de forma directa a 1.177 viviendas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.