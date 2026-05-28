Universidad Viña del Mar lanzó podcast intergeneracional ‘Con voz propia’ sobre patrimonio y memoria

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La iniciativa fue desarrollada por estudiantes del Programa Universidad del Adulto Mayor y de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual en el marco del Día del Patrimonio Cultural.

Con una actividad realizada en el Campus Recreo, la Universidad Viña del Mar (UVM) presentó de manera oficial el podcast ‘Con voz propia’. Este proyecto, desarrollado en el contexto de la conmemoración del Día del Patrimonio Cultural 2026, está orientado a relevar experiencias vinculadas al patrimonio, la memoria y la creación artística.

La iniciativa fue llevada a cabo por alumnos del Programa Universidad del Adulto Mayor (UDAM) y producida por estudiantes y exestudiantes de la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual de la UVM, abordando distintas expresiones patrimoniales desde una perspectiva intergeneracional. En la ceremonia participaron autoridades universitarias, representantes de la Municipalidad de Viña del Mar, académicos, estudiantes e integrantes de la UDAM.

El rector de la Universidad Viña del Mar, Carlos Isaac Pályi, destacó el valor de la iniciativa como una instancia de creación, encuentro y aprendizaje colaborativo entre generaciones. “Este podcast reúne a estudiantes del Programa Universidad del Adulto Mayor y de Cine y Comunicación Audiovisual en una experiencia que demuestra que el aprendizaje no tiene edad. Aquí se encuentran la memoria, la experiencia y nuevas miradas en un ejercicio de aprendizaje mutuo que refleja el sello inclusivo de nuestra universidad”, señaló.

Asimismo, la máxima autoridad de la institución agregó que el proyecto permite relevar el patrimonio desde experiencias cotidianas y formatos cercanos a la comunidad. “‘Con voz propia’ es también una expresión concreta de la vinculación con el medio que promovemos como institución, a través de proyectos construidos desde la colaboración, la participación y el reconocimiento de distintos saberes”, indicó.

Por su parte, Rodrigo Fredes Pizarro, coordinador de Vínculos Artístico-Culturales de la Subdirección de Vinculación con el Medio UVM, explicó que “el proyecto nace de una iniciativa conjunta entre los alumnos de la UDAM y estudiantes de la carrera de Cine y Comunicación audiovisual de la universidad. Ha sido un proceso donde ambos grupos han ido complementándose y creciendo juntos, compartiendo experiencias y conocimientos. La idea es que esto continúe con nuevos capítulos que serán publicados en Spotify y otras plataformas”.

En tanto, Atlántida Figueroa Álvarez, alumna de la UDAM y conductora del podcast, señaló que uno de los aspectos más relevantes de la experiencia fue el trabajo intergeneracional desarrollado durante el proyecto. “Fue muy entretenido compartir experiencias y hablar de lo que significó para nosotros acercarnos al patrimonio. El tema nos entusiasmó muchísimo y ahora nos sentimos totalmente partícipes de esta experiencia”, comentó.

Jaime Estay Rojas, alumno de la UDAM y también conductor del podcast, destacó el aprendizaje vinculado a las nuevas tecnologías y formatos de comunicación. “El podcast era un concepto desconocido para muchos de nosotros. La oportunidad que nos dio la universidad de participar en este proceso fue muy importante porque nos permitió descubrir nuevas herramientas relacionadas con las tecnologías actuales. También fue emocionante, porque uno se expone a que otras personas lo escuchen y observen, algo a lo que como adultos mayores no estamos acostumbrados”, expresó.

Desde el equipo audiovisual, Isadora Landaeta, exestudiante de Cine y Comunicación Audiovisual UVM, valoró el proceso de trabajo conjunto desarrollado con los participantes del Programa Universidad del Adulto Mayor. “Fue una experiencia muy gratificante. Nunca esperé la relación que logramos construir con el equipo de la UDAM. Se generó un intercambio intergeneracional de ideas, emociones y experiencias culturales. Aprendimos a escucharlos, a respetarlos y a mirarlos desde otra perspectiva gracias al trabajo que realizamos semana a semana”, indicó.

Los capítulos de la primera temporada de ‘Con voz propia’ ya están disponibles en la plataforma Spotify. Además, desde la institución informaron que el proyecto tendrá continuidad durante este 2026 con una segunda temporada.

Finalmente, y en el marco de las actividades por el Día del Patrimonio Cultural, la Universidad Viña del Mar también invitó a la comunidad a participar este domingo 31 de mayo, desde las 10:00 horas, en la Ruta Patrimonial Agua Santa – Monterrey. Esta actividad guiada abordará el origen de este barrio emblemático de la Ciudad Jardín, partiendo desde Casa Flores (Agua Santa 110) hasta el pasaje Monterrey, permitiendo transitar por espacios representativos del desarrollo urbano y arquitectónico de Viña del Mar.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.