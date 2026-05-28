Quillota reconoce a Humberto ‘Chupete’ Suazo en el marco del Día del Patrimonio

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La comuna inició sus actividades en la Plaza de Armas destacando al ídolo deportivo local, abriendo paso a una completa cartelera cultural para este fin de semana.

En una actividad organizada por el Liceo Comercial de Quillota en la Plaza de Armas, se realizó un reconocimiento especial este jueves a Humberto “Chupete” Suazo como patrimonio deportivo viviente. Este homenaje se enmarca en la completa programación que la comuna ha preparado para el Día del Patrimonio, que se celebrará este sábado 30 y el domingo 31 de mayo en diversos museos e instituciones locales.

El reconocido ídolo de los Canarios y actual técnico de San Luis agradeció a la organización y valoró positivamente que el “reconocimiento se hiciera en vida”, acto que se llevó a cabo en un escenario especial instalado en la Plaza de Armas.

Hace unos días, en el Museo Histórico Arqueológico de Quillota, se realizó el lanzamiento oficial del Día del Patrimonio, el cual cuenta con la primera ruta integrada por la oferta municipal y de distintas entidades que abrirán sus puertas este fin de semana. Tanto “Chupete” Suazo como el alcalde Luis Mella instaron a la comunidad a participar de la Ruta del Patrimonio en Quillota, la cual es posible conocer en las redes sociales municipales y en el sitio web oficial www.quillota.cl.

La comunidad podrá encontrarse con manifestaciones musicales, históricas, patrimoniales, talleres, actividades para niños, paseos y visitas guiadas en casi todos los recintos habilitados. Entre las actividades destacadas figuran la apertura de los Museos Histórico y del Huaso con múltiples talleres; la entrega de 50 libros por día junto a cuentacuentos en la Biblioteca Municipal; una visita guiada nocturna al Cementerio Municipal el sábado 30 de mayo; el recorrido de la Oficina de Pueblos Originarios a humedales y San Pedro; visitas guiadas a la Tercera Compañía de Bomberos; la apertura de las Logias Eduardo de la Barra y Atlanta; y un concurso ecuestre acompañado de la presentación del Cuadro Negro del Ejército en el Regimiento Granaderos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.