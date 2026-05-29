Cementerio Santa Inés de Viña del Mar abrirá sus puertas con recorridos históricos y música en vivo por el Día del Patrimonio

Cargando... Cargando...

En el marco del Día del Patrimonio, el camposanto viñamarino ofrecerá recorridos guiados, teatralizaciones de personajes femeninos históricos y un concierto al aire libre gratuito.

El Cementerio Santa Inés de Viña del Mar realizará una jornada abierta a la comunidad este sábado 30 de mayo, con diversas actividades culturales y recorridos patrimoniales orientados a relevar la historia y memoria de destacadas mujeres vinculadas a la comuna y al país. Esta iniciativa se enmarca en el desarrollo del proyecto FNDR “Tras sus Pasos: Mujeres que Dejan Huella”, que busca destacar el legado de mujeres que marcaron hitos históricos.

Al respecto, la alcaldesa de la comuna, Macarena Ripamonti, destacó el valor de este proyecto señalando que “para los Días del Patrimonio uno de los puntos destacados va a ser nuestro tradicional cementerio de Santa Inés, donde vamos hacer el relanzamiento de un proyecto que ganamos. Esta iniciativa consiste en que cuando van caminando por el cementerio se encuentra con unos tótems qué pueden escanear y además con guías turísticos que van contando sobre algunas lápidas que tiene a grandes y notables mujeres de la historia, la primeras concejalas, mujeres líderes sindicalistas, mujeres de muchos años, que a veces se pierden en la historia y como una manera de honrarlas hicimos este proyecto para que puedan visitar”.

La programación del evento contempla visitas guiadas por distintos sectores emblemáticos del cementerio, donde los asistentes conocerán relatos sobre figuras femeninas de los ámbitos político, artístico y social. Además, un grupo de estas mujeres destacadas será personificado y teatralizado por actrices de la carrera de Teatro de Duoc UC Sede Viña del Mar. Estos recorridos se desarrollarán entre las 10:00 y las 11:00 horas, requiriendo inscripción previa.

Para cerrar la jornada, se presentará un concierto al aire libre, abierto a toda la comunidad, a cargo de “Guajiros”, banda tributo a Los Jaivas, consolidando una invitación abierta a todas las vecinas y vecinos para rescatar la memoria histórica local.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.