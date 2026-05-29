Talleres de automaquillaje fortalecen la autoestima de pacientes oncológicas en el Hospital de Quilpué

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La iniciativa, impulsada junto a la Cámara de la Industria Cosmética, busca generar redes de apoyo y mejorar el bienestar emocional de las usuarias durante sus tratamientos.

Pacientes oncológicas del Hospital de Quilpué disfrutaron una clase de automaquillaje para mejorar su salud mental y su autoestima. Esta experiencia de contención, autocuidado y encuentro con otras mujeres que atraviesan procesos similares reafirmó la importancia de cuidar también la salud emocional durante el tratamiento del cáncer.

Se trata de un taller que se enmarca en el programa Luzca Bien, Siéntase Mejor, de la Cámara de la Industria Cosmética de Chile, desarrollado en conjunto con el establecimiento de salud. La iniciativa enseña a pacientes con patologías complejas a cuidar su piel, maquillarse y, especialmente, a generar lazos con sus pares, lo que impacta positivamente tanto en su recuperación como en su vida cotidiana.

Estos talleres permiten a las pacientes en quimioterapia aprender técnicas cosméticas seguras, pero sobre todo relacionarse con otras mujeres que atraviesan sus mismos procesos, como lo explica Claudia Berríos, jefa de la Unidad de Psicología de la Salud del Hospital de Quilpué: “Ha tenido muy buena acogida por parte de las pacientes. Es un espacio que no solamente sirve para aprender las técnicas que la cosmetóloga les enseña, sino que también para conocerse entre ellas y poder empezar a formar una red de apoyo que vaya más allá de este taller en particular, que es lo que queremos hacer, de alguna manera, nosotros desde nuestra unidad”.

Y los efectos son concretos. Laura Fernández, paciente de Quilpué, valoró la experiencia, destacando que “a pesar que una tiene igual la actitud positiva, pero el seguir sintiéndote mujer, bella, eso te da ánimo para enfrentar todo este proceso”.

Angélica Álvarez, psicóloga de la Unidad de Psicología de la Salud, confirma que el maquillaje y el autocuidado no son triviales para pacientes con enfermedades complejas. “Hay deterioro en la piel, hay deterioro en la imagen corporal, se cae el cabello en algunas circunstancias, y eso genera profundas huellas en la autoestima de las pacientes. Una parte es la salud física, pero también el tema de la salud mental. Reforzando la autoestima, mostrándole que hay formas de poder abordar la autoimagen con algo muy, a lo mejor, superficial o de imagen, pero que es tremendamente relevante para las pacientes y para su recuperación también”, finalizó la profesional.

Como parte de esta experiencia, las pacientes oncológicas reciben los productos que utilizaron, donados por empresas socias de la Cámara. Sin embargo, lo más importante ocurre al final: las participantes aprenden a reconocer el poder del autocuidado en su salud.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.