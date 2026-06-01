Quintero invierte $90 millones en plan de conservación de calzadas y seguridad vial

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La Municipalidad de Quintero ha puesto en marcha un proyecto de mejoramiento de calles y la instalación de reductores de velocidad, con el objetivo de optimizar el tránsito y la seguridad en la comuna.

La Municipalidad de Quintero inició en mayo de 2026 el proyecto de Conservación de Calzadas, una iniciativa con una inversión de 90 millones de pesos, provenientes de fondos municipales, y un plazo de ejecución de 120 días corridos.

Este plan busca mejorar las calzadas en diversos puntos de la comuna e instalar reductores de velocidad tanto en Quintero como en Loncura, con el fin de optimizar las condiciones de tránsito y fortalecer la seguridad vial para peatones y conductores.

Actualmente, los trabajos se están llevando a cabo en calle Vicuña Mackenna, y durante esta semana se interviene calle Luis Orione, específicamente en el tramo entre Arturo Prat y las cercanías de la intersección con Miguel Grau.

El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, enfatizó la relevancia de este proyecto para la comunidad. “El 20 de mayo iniciamos las obras de mejoramiento y reparación de calzada de la comuna de Quintero. Este programa se divide en tres partes. Hoy ya estamos con la primera parte en el sector de Luis Orione, entre Luis Cousiño y Arturo Prat”, declaró el jefe comunal.

La autoridad añadió que “este es un trabajo que se está haciendo con fondos municipales. Junto con el Concejo Municipal se aprobaron estos recursos, que alcanzan los 90 millones de pesos”.

Luis Chamorro Montenegro, asesor técnico de la Dirección de Obras Municipales, explicó que las intervenciones continuarán en otras zonas de la comuna. “La segunda etapa se encuentra en calle Vicuña Mackenna y la tercera etapa se desarrollará en calle Condell. Esperamos llevar a cabo este proyecto sin mayores inconvenientes”, indicó.

Asimismo, detalló que las obras se extenderán posteriormente hacia sectores rurales y la localidad de Loncura. “Posteriormente vamos a salir a trabajar a Quintero Rural y en distintos sectores de Loncura, donde el municipio puede realizar inversión en calles de uso público. Además, este proyecto contempla la instalación de alrededor de 20 reductores de velocidad que serán distribuidos tanto en la comuna como en Loncura y sectores aledaños”, explicó Chamorro.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Quintero reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura urbana y rural, mejorando la calidad de vida de los vecinos, promoviendo una movilidad más segura y contribuyendo al crecimiento ordenado de la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.