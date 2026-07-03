NTV logra su rating más alto en un año y se consolida como el canal infantil y cultural más visto de Chile

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La señal pública superó en sintonía a importantes cadenas internacionales durante junio y estrena el espacio juvenil “Tanto que decir”.

NTV, la señal infantil cultural de TVN, continúa consolidando su crecimiento y en junio de 2026 alcanzó su mejor desempeño de los últimos doce meses, convirtiéndose en el canal infantil y cultural más visto de Chile. Durante junio, NTV registró un rating promedio de 11.029 personas por minuto, superando ampliamente a las principales señales infantiles como Cartoon Network con 7.330, seguido por Discovery Kids con 5.746 y Disney Junior con 5.741 personas por minuto.

El liderazgo también se extendió al segmento de señales culturales y documentales. En el mismo periodo, NTV superó a Discovery Channel, que marcó 6.799 personas por minuto, a 13C que tuvo 4.683 y a National Geographic, que obtuvo 2.823 personas por minuto. La diferencia con sus competidores confirma el fuerte posicionamiento que ha alcanzado la señal pública entre las audiencias infantiles y familiares.

El exitoso mes de junio estuvo marcado por una programación para todas las edades. Espacios como Hora 25, Qué Sudede, Bluey, Un cuento para soñar, Entrada Liberada, Petit, Mi perro Chocolo, Academia de Superhéroes entre otros. Además, en este mes, que iniciaron las vacaciones escolares, el franjeado de la señal, Efecto N, conducido por Julio Robert y Margarita “Laruchan”, estrenaron el Festival de Invierno, un evento especial del programa que celebra el talento en familia e invita a niños y niñas a mostrar sus habilidades artísticas —como canto, baile o magia entre otros— junto a sus padres o abuelos, promoviendo la participación y el encuentro familiar.

La señal estrenó ayer, 01 de julio, “Tanto que decir”, un nuevo contenido para abordar los temas que más les interesan y preocupan a los jóvenes y adolescentes. En la conducción está la creadora de contenidos Lina Valdivia que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales junto a Margarita “Laruchan” Huenuil, creadora de contenido, streamer y conductora de NTV en el programa Efecto N y a Carlos “Charly” Zamora, periodista a cargo del streaming de Efecto N.

En esta segunda temporada, el streaming se emitirá por el canal de YouTube de NTV y Efecto N, todos los miércoles a las 20.30 horas, totalmente en vivo y en directo, para conversar temas desde el Mundial hasta el algoritmo en redes sociales, la Inteligencia Artificial, la cultura asiática y muchos más.

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