[Opinión] Tabaco y vapeo en el trabajo: preguntas incómodas que la medicina laboral no puede eludir

Cargando... Cargando...

Por David González Guzmán, Miembro del Directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo (SOCHMET).

El consumo de tabaco en el trabajo suele tratarse como una decisión individual vinculada a un hábito asociado al horario de colación o a breves pausas fuera del lugar de trabajo, mientras el vapeo se ha instalado bajo la idea de ser una alternativa “menos dañina”.

Aunque aún no existen décadas de estudios longitudinales sobre el vapeo, ya hay señales preocupantes: lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarrillos electrónicos (EVALI), exposición a metales pesados, diacetil y altas dosis de nicotina con fuerte potencial adictivo. Considerarlo seguro podría repetir un error histórico: permitir que las percepciones sociales y comerciales avancen más rápido que la evidencia científica, como ocurrió con el tabaco en el siglo XX.

Muchas empresas restringen o prohíben fumar y vapear, presentando esas medidas como promoción de salud. Sin embargo, prohibir no equivale necesariamente a prevenir. Trasladar el consumo al exterior del edificio o a pausas breves reduce la exposición de terceros, pero no resuelve el problema de fondo. A menudo, estas políticas operan más como gestión de riesgo normativo, reputacional o legal que como una estrategia genuina de salud ocupacional.

Un entorno laboral saludable requiere políticas sustentadas en salud, acceso real a programas de cesación y culturas organizacionales capaces de reconocer estresores laborales que alimentan el consumo.

Sobre el tabaquismo existe abundante evidencia: se asocia a enfermedades respiratorias obstructivas, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y diversos cánceres. En sectores con exposición a sílice, asbesto, humos industriales o químicos, el tabaco amplifica significativamente el daño pulmonar. También existe un impacto menos visible, pero relevante: el ausentismo y el desempeño. La dependencia a la nicotina no se limita al acto de fumar; genera craving (esa molestia en todo el cuerpo al no poder fumar) de forma intermitente que pueden afectar concentración, tiempo de reacción y estado de alerta, especialmente en jornadas extensas. Irritabilidad, fatiga o menor rendimiento físico muchas veces se atribuyen al trabajo cuando también responden a una dependencia fisiológica persistente.

Entonces, ¿por qué seguimos tratando el tabaco y el vapeo como decisiones exclusivamente personales? Porque esa mirada simplifica responsabilidades organizacionales. Desde la medicina del trabajo, el consumo tiene efectos colectivos: mayores costos en salud, ausentismo, tensiones laborales y eventuales riesgos para la seguridad operacional.

La decisión individual existe, pero ocurre dentro de un contexto organizacional que puede facilitarla o dificultarla. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿serán las organizaciones promotoras de salud o simples administradoras de normativas? El desafío implica asumir el tabaquismo y el vapeo como problemas de salud laboral que requieren prevención, acompañamiento clínico y una mirada organizacional más compleja.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.