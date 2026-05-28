Ronda Impacto en Villa Alemana: Operativo conjunto de Carabineros y Seguridad Pública deja 10 detenidos

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Un despliegue de fiscalización y patrullaje focalizado en puntos estratégicos de la comuna permitió capturar a personas con órdenes vigentes, incautar vehículos y cursar decenas de infracciones.

Un total de 10 detenidos y 40 infracciones cursadas fue el saldo de una nueva “Ronda Impacto” realizada en Villa Alemana. El operativo en conjunto, desarrollado por personal de Carabineros de Chile y la Dirección de Seguridad Pública del municipio, se concentró en sectores previamente definidos de acuerdo con las estadísticas que manejan ambas instituciones, con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad en la ciudadanía.

En cuanto al detalle de las detenciones, seis fueron por mantener órdenes vigentes, una por receptación de vehículo motorizado, una por porte de arma blanca, una por ocultación de identidad y una por desórdenes. Además, Carabineros incautó cuatro vehículos y cursó 22 infracciones a la Ley de Tránsito y cinco a la Ley de Alcoholes. A eso se suman 87 controles de identidad, 41 controles vehiculares y cinco a locales de alcoholes. Por su parte, la labor de los inspectores municipales entregó como resultados 13 infracciones a la Ley de Tránsito y el retiro de un vehículo.

Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana, indicó que “siguiendo con la línea de nuestro alcalde, don Nelson Estay, en el sentido de entregar una ciudad mucho más segura para la ciudadanía, es que estamos trabajando muy de la mano con Carabineros, realizando rondas masivas y sin aviso para que causen el impacto deseado, donde se trata de buscar a personas que tienen antecedentes penales pendientes para sacarlas de circulación”.

Además, el director explicó que estos operativos se realizan en puntos de la comuna previamente identificados: “este tipo de intervenciones se están desarrollando en aquellos lugares que ya teníamos focalizados, es decir, sectores donde por demanda se necesita mayor presencia policial y de inspectores municipales”.

El mayor Heriberto Albanés, comisario de la 6° Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, coincidió en este punto, señalando que “los lugares a los que asistimos no se eligen al azar. Para que la comunidad lo conozca, nosotros trabajamos con el Sistema Táctico de Operación Policial que se llama STOP, que es una ley donde a través de los Consejos de Seguridad Pública analizamos los delitos donde se producen una leve alza y ahí este sistema nos permite identificar cuál es el lugar, la hora, el perfil de la víctima y del victimario. Con ello, nosotros a través de nuestro despliegue operativo orientamos los recursos hacia esos sectores para poder sacar de circulación a todas estas personas que están cometiendo incivilidades, tienen órdenes de detención pendiente o están cometiendo delitos”.

Finalmente, el alcalde Nelson Estay destacó que este tipo de operativos permite aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos de Villa Alemana, quienes ven en sus propios barrios el trabajo de Carabineros e inspectores municipales. “El valor de la ‘Ronda Impacto’ no se mide sólo por la cantidad de detenciones o infracciones cursadas en cada jornada, sino también porque es una prueba concreta de la preocupación del municipio y de Carabineros por llevar seguridad y tranquilidad a cada rincón de la comuna. Sabemos que detrás de cada operativo hay toda una preparación y logística por parte de las instituciones con el fin de orientar los esfuerzos a los sectores de la ciudad que más lo necesitan. Estas rondas ya son prácticamente una rutina, estamos haciendo dos o tres al mes y son totalmente bien recibidas por la comuna, porque la gente cuando ve carabineros se siente más tranquila”, indicó el jefe comunal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.