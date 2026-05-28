Paciente de Antofagasta fue trasladado al Hospital Dr. Gustavo Fricke para recibir un trasplante de corazón

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Marcos Valdebenito, buzo mariscador de 64 años, evoluciona de manera exitosa tras someterse al trasplante de corazón número 144 en la historia del establecimiento viñamarino.

Marcos Valdebenito, de 64 años, quien se ha desempeñado como buzo mariscador desde los 14 años y que por una miocardiopatía dilatada no ha podido ejercer su oficio en los últimos años, fue trasladado desde la ciudad de Antofagasta para ser sometido el pasado domingo a un trasplante de corazón.

El director del Hospital Dr. Gustavo Fricke, tras visitar al paciente, comentó que “estamos muy orgullosos de este nuevo trasplante, ya que el hospital acumula durante todo el transcurso de estos años casi 150 trasplantes, el segundo del año, y, en este caso, el favorecido don Marco Valdebenito, paciente de 64 años, está en excelentes condiciones, avanzando en su proceso de recuperación y muy contento junto a su familia y esperamos que pueda salir de alta lo antes posible”.

Los alcances de este trasplante fueron explicados por el Dr. Oneglio Pedemonte, Jefe de la UPC Cardiovascular del Hospital Gustavo Fricke, quien señaló que “este paciente padecía de una miocardiopatía dilatada, su corazón ya no funcionaba. Entonces, la única manera de poder sostenerlo era con drogas vasoactivas”. Según lo indicado por el Dr. Pedemonte, “el paciente permaneció por casi dos meses en la UCI con esa droga vasoactiva, lo que lo transformó en una urgencia nacional para realizar el trasplante cardíaco. Y tuvo la suerte que hubo una donante que pudo entregarle un corazón adecuado, y la evolución ha sido exitosa, dado que no hubo complicaciones importantes durante el postoperatorio”, aseguró.

Por su parte, el Dr. Julio Ibarra, Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular, manifestó que “la recuperación de don Marcos ha sido muy rápida. Esto fue hace ya casi una semana y media, y ha andado muy bien. Ese día todo el equipo trabajó, se esmeró, estuvimos todo el domingo dándole duro y ha tenido una buena recuperación, estamos muy contentos, ya que siempre es bueno hacer un trasplante en nuestro hospital, que es un centro de referencia para la cirugía cardíaca del país y la cardiología”.

Como un renacer y una vida nueva calificó Marcos Valdebenito cuando se despertó tras haber recibido el trasplante de corazón que esperaba con ansias, quien además relata que “el día de la operación note algo raro, ya que no me llegaba el desayuno y de repente, Paulina, una de las enfermeras me dice que llegó mi trasplante”. El paciente aprovechó de agradecer y destacar el trabajo del equipo del hospital e indicó que “gracias a la operación podré empezar de poco a hacer mis cosas, los doctores que me dijeron que debo ir con calma en la recuperación para poder volver al mar a trabajar como lo he hecho siempre”.

Respecto al proceso de recuperación, el Dr. Oneglio Pedemonte señaló que “ahora viene la rehabilitación fase 2, es una rehabilitación integral en que participan psicólogos, nutricionistas, médicos, kinesiólogos, para que le enseñen a él cómo llevar su nueva vida. Estas son aproximadamente 24 sesiones, por lo que en total tiene que completar 3 meses acá, para que se vaya con todas las herramientas necesarias y los medicamentos para que él pueda hacer una vida normal”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.