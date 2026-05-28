Universidad de Playa Ancha abre sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026 con recorridos históricos y arte en vivo

Cargando... Cargando...

Con visitas guiadas a su emblemática Casa Central y acceso liberado al Museo Universitario del Grabado en cerro Alegre, la institución invita a la comunidad a redescubrir la historia y el arte de la ciudad de Valparaíso.

Este sábado 30 de mayo, la Universidad de Playa Ancha se sumará a una nueva conmemoración del Día del Patrimonio Cultural, iniciativa impulsada a nivel nacional para promover el acceso ciudadano a espacios, memorias y expresiones que forman parte del patrimonio cultural, histórico y natural del país. En este contexto, la casa de estudios abrirá sus puertas entre las 10:00 y las 17:00 horas con una programación gratuita que contempla recorridos guiados, muestras fotográficas y espacios de memoria distribuidos en distintos puntos de Casa Central y la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas.

La actividad es organizada en el marco del proyecto ADAIN 2493, que busca relevar el aporte histórico, cultural y social de la UPLA a Valparaíso y al país, a través de un circuito patrimonial que recorrerá distintos espacios emblemáticos del campus.

El académico del Departamento de Ciencias y Geografía e integrante del equipo gestor, Leandro Torres, destacó que esta es la primera vez que la Universidad de Playa Ancha desarrolla una programación institucional en torno al Día de los Patrimonios, relevando la importancia de “recopilar distintos hitos y procesos históricos que forman parte de la identidad de la universidad, desde sus orígenes como Academia de Ciencias Pedagógicas hasta su aporte cultural, científico y en materia de memoria y derechos humanos”.

La propuesta contempla cinco estaciones que funcionarán como un “navío de la memoria”, concepto que guía el recorrido patrimonial. Entre los espacios considerados se encuentran el hall de Casa Central y su mural de memoria; el Patio RecreActivo, lugar ligado al surgimiento de las primeras carreras científicas y laboratorios; la Biblioteca Central y la Facultad de Arte; el mural “Vida Oceánica” de María Martner; además de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, cuyo edificio destaca por su estructura inspirada en un barco. Quienes deseen participar en los recorridos guiados deberán inscribirse previamente escribiendo al correo [email protected].

Por su parte, el Museo Universitario del Grabado Universidad de Playa Ancha (MUG-UPLA), ubicado en Lautaro Rosas 485, cerro Alegre, se sumará a la celebración el sábado 30 y domingo 31 de mayo. El recinto abrirá sus puertas de forma gratuita entre las 10:00 y 18:00 horas, permitiendo al público recorrer la histórica Casona Walbaum de 1880 y disfrutar de demostraciones en vivo en técnicas como linóleo y aguafuerte, además de muestras dedicadas a artistas como Julio Escámez.

Ismael Díaz Acosta, encargado del taller Metales Nobles del Museo, extendió una invitación abierta: “Los queremos invitar en este Día del Patrimonio, a que visiten el Museo, encontrarán el arte del grabado, una disciplina que es viva, por lo tanto, ustedes podrán recorrer la historia de las escuelas del grabado local y nacional y visitar talleres donde se estarán desarrollando las técnicas, conocer este oficio que es patrimonio de Valparaíso y visitar un Museo-casa, que es patrimonial e histórico de la ciudad”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.