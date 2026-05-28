Limache presenta variado itinerario familiar para conmemorar el Día del Patrimonio

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La programación para este sábado 30 y domingo 31 de mayo incluye recorridos por túneles históricos del siglo XVIII, circuitos naturales y un inédito servicio de buses eléctricos de acercamiento de carácter totalmente gratuito.

La Municipalidad de Limache dispondrá de una completa calendarización para conmemorar el Día del Patrimonio este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Se trata de un itinerario que contempla visitas a inmuebles que hablan de la historia de Limache y sus antiguos habitantes, además de actividades en lugares que destacan por ser patrimonio natural. Algunos de los recintos que estarán abiertos al público son la Casa de la Cultura, el Torreón Garaventa, el Museo Palmira Romano y la emblemática Casa Eastman, lugar que sorprende por la existencia de túneles subterráneos que datan del siglo XVIII y que podrán ser recorridos por los asistentes de forma gratuita.

El alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, invitó a los vecinos y visitantes a sumarse a estas jornadas: “la verdad que para nosotros el Día del Patrimonio es una instancia donde la gente se reencuentra con los tesoros escondidos que tiene la comuna. Por eso generamos una parrilla que nos permite visitar sitios con un interés histórico, pero también generar actividades al aire libre como caminatas, recorridos. Hemos generado un vínculo bastante grande con la comunidad civil para que la gente pueda participar y se pueda involucrar (…) ¿Qué es importante? Muchas actividades se van a desarrollar de forma simultánea, por lo tanto, entre mejor sea la planificación, más va a poder disfrutar de lo que estamos desarrollando en nuestra comuna”.

Gracias a la alianza municipal con importantes actores locales, la planificación contempla la posibilidad de visitar la tradicional fábrica de confites Merello, el templo de la Logia Masónica, las compañías de Bomberos de Limache, la Iglesia de las 40 Horas, el Hospital Geriátrico Paz de la Tarde, el Centro Cultural Barrio CCU y la Fundación Lumbre. Además, agrupaciones como Caminatas por Limache, la ONG Red de Humedales y la Fundación Limache Verde ofrecerán de manera especial charlas, circuitos naturales y variadas exposiciones artísticas.

Por su parte, Juan Miranda, coordinador del evento Día del Patrimonio, comentó: “concretamos un trabajo colaborativo, desde fomento productivo y otros departamentos municipales, con organizaciones externas – privados, fundaciones y organizaciones territoriales de la comuna – para potenciar los atractivos que tiene nuestra comuna durante todo el año, pero en especial en esta fecha importante para relucir los atractivos que tiene nuestra comuna (…) este año de forma inédita dispondremos de dos buses eléctricos para acercar al público a los diferentes lugares”.

La ruta de los buses eléctricos de acercamiento y el itinerario detallado de actividades, lugares y horarios se encuentran disponibles para la comunidad en el sitio web oficial de la Municipalidad de Limache y en sus redes sociales institucionales. Todas las actividades del programa son de libre acceso y no requieren inscripción previa. Para las visitas a la Casa Eastman y los túneles patrimoniales, el ingreso se realizará estrictamente por orden de llegada, sugiriéndose a los asistentes vestir con ropa y calzado cómodos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.