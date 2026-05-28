Felipe León Díaz presenta “Ser diferente”, el primer sencillo de su nuevo proyecto de Rap “Solo dame 2 razones”

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El periodista y músico de Quilpué regresa a la creación artística con el adelanto de su próximo EP “Contenido”, un álbum marcado por la transformación personal y la superación.

El periodista, gestor cultural y músico de Quilpué, Felipe León Díaz, se encuentra promocionando el lanzamiento de “Ser diferente”, el primer sencillo de su nuevo proyecto musical de Rap bajo el seudónimo de “Solo dame 2 razones” (SD2R). La canción, que ya está disponible en Spotify y otras plataformas digitales, marca la primera entrega de su EP titulado “Contenido”, el sexto disco de su carrera artística, que se irá revelando de manera paulatina durante este año.

Con casi 30 años de trayectoria vinculada a la música, Felipe escuchó Rap por primera vez en 1998. Posteriormente, fundó la recordada agrupación de Viña del Mar y Concón, Fase 3, activa entre 2001 y 2007. Entre los años 2008 y 2018 desarrolló una carrera solista bajo el nombre de Mc Doble, período en el cual publicó tres álbumes de estudio. Durante este tiempo también impartió talleres de Hip-Hop e integró directivas de organizaciones culturales como el Centro Cultural “Poesía en Movimiento” de Quilpué y la Unión de Músicos de Marga Marga (UMA). En la actualidad, ejerce como secretario de la Asociación Gremial de la Industria Musical de la Región de Valparaíso (IMUVA).

La historia detrás de este nuevo proyecto musical se remonta al año 2016, cuando el profesional decidió renunciar a su trabajo en un medio de comunicación regional para buscar nuevos rumbos laborales. Dos semanas después, debió enfrentar el sensible fallecimiento de su padre a causa de una grave enfermedad. Este duro proceso de duelo lo llevó a pausar su carrera musical, tras haber acumulado dos décadas de producción artística continua.

Tras un período de dos años complejos a nivel económico, laboral y emocional, Felipe recibió la noticia de que se convertiría en padre. Este hito impulsó una nueva etapa que lo llevó a retomar sus labores y dar vida a la Agencia Alvayay, su primer emprendimiento independiente enfocado en el apoyo, gestión y difusión de la música chilena y del mundo, proyecto que sostiene de manera autónoma desde el 2022.

Fue así como, hace aproximadamente dos años, el rap volvió a tomar protagonismo y comenzó a dar forma a sus nuevas composiciones. El nombre de este nuevo proyecto solista, “Solo dame 2 razones”, rinde un tributo directo a las dos grandes motivaciones que impulsaron su regreso artístico y su vuelta a los escenarios: su hijo y su agencia.

En relación con el contenido lírico del tema promocional “Ser diferente”, el autor explicó: “Al principio de la canción pido disculpas por cómo era hace 10 años atrás. Los versos de la primera estrofa dan cuenta de una persona atrapada en sí misma. Pero en la medida que avanza se empieza a notar ese mensaje que cada vez es más explícito: la superación de una realidad adversa gracias a mi capacidad para sobre llevar cada situación. Los versos siguientes van narrando las decisiones que tomé posteriormente, como renunciar a mi trabajo, emprender y ver la música como un oficio. El coro es la parte que más me gusta, porque narra perfectamente el espíritu de esta nueva etapa musical”.

La producción del sencillo fue grabada en el estudio del Centro Cultural “Pedro Aguirre Cerda” de Calle Larga, en el Valle de Aconcagua, Región de Valparaíso, y contó con el beat de Diego Tinto. La mezcla, masterización y distribución digital estuvieron a cargo de Alicantoh, del Sello MDEMUSICA, mientras que el registro fotográfico promocional fue captado por el periodista Patricio Hodde.

A través de las cuatro canciones que compondrán su EP “Contenido”, Felipe León Díaz busca plasmar un profundo proceso de cambio y maduración personal. “Este nuevo ciclo representa un despertar interno y la necesidad de dejar atrás un pasado de autoexigencia desmedida. Después de 25 años dando todo por los demás, hoy solo quiero conectar con quienes mi RAP les haga sentido”, concluyó el músico.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.