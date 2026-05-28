Quilpué y EFE firman convenio para reforzar la seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real

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El acuerdo estratégico facilitará que el equipo de seguridad municipal acceda a la vigilancia de las estaciones ferroviarias de la comuna.

La Municipalidad de Quilpué y EFE Valparaíso sellaron un convenio de colaboración destinado a potenciar la vigilancia y brindar mayor seguridad en los entornos de las cuatro estaciones de tren de la comuna. La alianza estratégica permitirá un trabajo coordinado para hacer frente a la prevención de delitos en zonas de alta concurrencia.

En concreto, el acuerdo facilitará que los equipos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio visualicen en tiempo real las cámaras de seguridad que posee la empresa de ferrocarriles en los accesos y alrededores de las estaciones de la ciudad.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, destacó el alcance de esta medida para complementar el plan de seguridad local: “Hoy hemos llegado a un acuerdo que permitirá facilitar cámaras de seguridad, una herramienta trascendental para fortalecer la prevención, vigilancia y trazabilidad del delito. Estamos muy contentos porque, si bien la llegada de nueva tecnología a la comuna aún requiere tiempo, dado que existen proyectos en proceso de licitación, esta iniciativa viene a complementar el plan de seguridad pública que estamos impulsando a nivel local. EFE ha puesto a disposición herramientas tecnológicas que nos permitirán desarrollar un trabajo coordinado y fortalecer la capacidad de monitoreo para contar con más herramientas al momento de prevenir y esclarecer delitos”.

EFE Valparaíso posee actualmente más de 400 cámaras de seguridad de alta resolución operativas las 24 horas a lo largo del trazado Limache-Puerto. Estos dispositivos, controlados desde el Centro de Monitoreo de Seguridad CCTV, cuentan con capacidades de ampliación de imagen que facilitan el seguimiento de incidentes y proveen material clave para investigaciones criminales.

Por su parte, Miguel Saavedra, Gerente General de EFE Valparaíso, valoró positivamente la firma de esta alianza: “Para nosotros, como EFE Valparaíso, es muy importante poder firmar este convenio de colaboración con el municipio porque esto, evidentemente, amplía nuestras capacidades en materia de seguridad, no solamente en el servicio propiamente tal, en nuestras estaciones, en nuestros trenes, si no, que también amplía el ámbito de la gestión, de la coordinación y colaboración. Es por eso que hemos encontrado, justamente en el municipio de Quilpué, una buena disposición para poder aumentar nuestras capacidades en materia de seguridad y con eso fortalecer la protección de nuestros pasajeros y también de los vecinos de la comuna de Quilpué”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.