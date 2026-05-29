Seguridad y prevención: Liceo Santiago Escuti Orrego realiza su cuarta feria de promoción escolar

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La iniciativa de la RedQ reunió a diversas instituciones preventivas de la zona para promover la cultura del autocuidado y preparar a la comunidad educativa ante situaciones de emergencia.

El Liceo Santiago Escuti Orrego, perteneciente a la RedQ, llevó a cabo la cuarta versión de su Feria de Promoción de la Seguridad Escolar. La jornada contó con una activa participación de estudiantes, funcionarios e instituciones vinculadas a la prevención, reafirmando el compromiso del establecimiento con la formación de una comunidad educativa más segura y preparada ante escenarios de emergencia.

La actividad reunió a autoridades comunales y regionales junto a diversas entidades que instalaron stands informativos para compartir conocimientos y experiencias sobre el trabajo que realizan en beneficio de la comunidad. Entre las instituciones participantes destacaron la Cruz Roja, Carabineros de Chile, el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), el Área de Promoción Social y Ocupacional de la RedQ, el área de nutricionista del plantel y la propia Brigada Escolar del liceo.

Durante la jornada, los estudiantes de la Brigada Escolar realizaron, en conjunto con la Cruz Roja, una demostración práctica de técnicas de primeros auxilios y protocolos básicos de acción ante emergencias, con especial enfoque en la atención de personas mayores y niños.

El seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, destacó la importancia de fortalecer la cultura preventiva dentro de los establecimientos educacionales. “Nos parece muy importante siempre tener presente que la prevención es algo que se enseña a los estudiantes. De esa manera podemos generar una cultura de la prevención y construir entornos escolares seguros”, señaló la autoridad.

Asimismo, Klenner enfatizó la relevancia de potenciar herramientas como el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). “El PISE debe ser un instrumento vivo, algo que las comunidades escolares practiquen constantemente para que, cuando sea necesario, todos sepan el rol que deben cumplir para promover la seguridad integral”, agregó, valorando también el impacto positivo de las brigadas para transmitir estos aprendizajes entre pares.

Por su parte, Nicole Gatica, inspectora general y directora subrogante del liceo, detalló que la feria ya es una tradición consolidada para el plantel. “Esta es la cuarta versión consecutiva de esta feria, donde invitamos a distintas instituciones de la comunidad que trabajan en la línea de prevención y seguridad escolar”, comentó, relevando el rol de la Brigada Escolar, conformada por estudiantes y funcionarios que reciben capacitación constante de la profesora Paula Tello para actuar ante contingencias.

La experiencia fue valorada positivamente por los propios estudiantes. Daniela Valentina Chaparro, alumna de segundo medio A e integrante de la Brigada Escolar, destacó el aprendizaje práctico obtenido. “Es muy importante porque estamos preparados para saber cómo actuar en caso de sismos o emergencias, y lo principal es mantener siempre la calma. Conversamos estos temas con otros estudiantes y en los simulacros aplicamos todo lo que hemos aprendido”, manifestó.

Al cierre de la ceremonia, el establecimiento entregó reconocimientos especiales a las distintas instituciones participantes, destacando su permanente compromiso, apoyo y trabajo colaborativo junto al liceo en materia de seguridad y prevención escolar.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.