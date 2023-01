Solicitan la recuperación del histórico estadio Chiletabacos en Valparaíso como “Estadio Pelé”

A través de los puntos varios en el Concejo Municipal el concejal por Valparaíso Thelmo Aguilar, presidente de la Comisión de Cultura, Memoria y Derechos Humanos, hizo eco de una solicitud que hizo el presidente de la FIFA tras la muerte del astro brasileño.

En el marco de la batalla que significa la recuperación de territorios históricos que en muchas ocasiones terminan cayendo en manos de privados para la explotación inmobiliaria, es que hace unas semanas y con el objetivo de solicitar al Estado la compra de terrenos correspondientes a la ex Chilena de Tabaco y ex Jardín Suizo Parque Pumpín, el municipio porteño y el Concejo Municipal enviaron un oficio dirigido al Presidente de la República, donde se señala la importancia de estos paños emplazados en el corazón del barrio O’Higgins y que constituyen un pulmón verde para el sector y la comuna.

Bajo esa recuperación y compra del este importante paño y entorno natural que sería utilizado a futuro como Parque Urbano por su valor medioambiental, histórico y cultural, es que el concejal porteño Thelmo Aguilar no vería con malos ojos la recuperación total o parcial del Estadio Ex Chiletabacos, por la importancia que este recinto tiene para la comunidad porteña.

Recordemos que el ex estadio de la Compañía Chilena de Tabacos, emplazada en pleno barrio O’Higgins, en Valparaíso fue centro neurálgico de los entrenamientos de la selección brasileña de futbol en el Mundial del 62 celebrado en nuestro país y donde se jugaron grandes amistosos de preparación para la fase de grupos, y donde, por ejemplo, según cuanta la leyenda, el popular Brasil del Rey Pelé no pudo derrotar a Santiago Wanderers de Valparaíso teniendo a sus máximas estrellas tales como Garrincha, Didí, Vavá, Zagallo, etc. Siendo el resultado final un empate a 2 tantos para cada elenco.

El concejal Thelmo Aguilar, tomó la palabra en el concejo para solicitar a raíz de una pronta posible compra de los terrenos del Parque Pumpin y tras de la muestre del astro del Futbol «Rey Pelé», la recuperación de este espacio.

“En los funerales del astro el presidente de FIFA, pidió a todos los países del mundo tener un estadio con el nombre de Pelé. Sería un honor para nuestra ciudad de Valparaíso tomar la iniciativa histórica para el deporte nacional y mundial y así devolverle el valor que el espacio tiene para la ciudad y como una forma de reconstrucción de la memoria viva que quedaría como legado para las futuras generaciones, junto con obviamente concretar un parque natural en el lugar, lo que lo enmarcaría como uno de los estadios más hermosos de Chile”, señaló el concejal Aguilar.