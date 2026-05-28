Universidad de Valparaíso y Esval revelan presencia de bacterias multirresistentes en el Estero de Reñaca

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El estudio científico, apoyado por el fondo concursable “Contigo en Cada Gota”, analizó tres puntos clave del humedal urbano con un enfoque integral de salud pública.

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento científico y su estrecha relación con la comunidad, la Universidad de Valparaíso desarrolló el proyecto “Detección de bacterias multirresistentes a antibióticos en el Estero de Reñaca”. Esta iniciativa busca evaluar la calidad de este ecosistema urbano y determinar su eventual impacto en la salud de las personas, contando con el respaldo estratégico del Fondo Concursable “Contigo en Cada Gota” de Esval.

Reconocido como un humedal urbano de alta relevancia en la zona, el Estero de Reñaca cumple un rol fundamental para el resguardo de la biodiversidad y el bienestar de los vecinos. En este contexto, la investigación adoptó el enfoque integral denominado “One Health”, el cual aborda la problemática de la resistencia antimicrobiana a través de la interdependencia entre la salud humana, animal y el medio ambiente.

El estudio de campo consideró la toma periódica de muestras de agua en tres sectores específicos del estero: el sector de Gómez Carreño, el área ubicada frente al colegio Mackay y en su respectiva desembocadura. Estos análisis fueron procesados de manera rigurosa en dependencias de laboratorio entre enero y abril de este año.

Entre los principales hallazgos biológicos, los investigadores detectaron la presencia de diversos microorganismos en el agua, con un marcado predominio de enterobacterias, bacterias no fermentadoras de lactosa y estafilococos. Este descubrimiento permite avanzar sustancialmente en la comprensión técnica del comportamiento microbiológico del estero y su relación con la resistencia antibiótica.

La docente de la Universidad de Valparaíso, Alejandra Vera, destacó que la iniciativa abrió nuevos campos de estudio y acercó la ciencia al territorio: “Buscamos poner el foco en la calidad del agua que tenemos en la región y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre su uso y el impacto que puede tener en la salud de las personas, animales y el entorno”, explicó.

Por su parte, el subgerente zonal de Esval, Víctor Pimentel, relevó el valor de esta colaboración para el desarrollo local: “Como empresa regional, buscamos impulsar proyectos que aporten al desarrollo del conocimiento y tengan impacto en la comunidad. Este estudio permite contar con información validada y, al mismo tiempo, contribuir a aclarar percepciones respecto al origen de ciertos factores que afectan estos ecosistemas”, señaló.

Además de sus valiosas contribuciones de carácter científico, el proyecto contempló el desarrollo de diversas instancias de difusión educativa y talleres dirigidos a los vecinos. El propósito de estas actividades fue visibilizar una problemática usualmente imperceptible y promover un compromiso activo en torno al cuidado de los cursos naturales de agua.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.