Ya iniciaron los cordones sanitarios en la región de Valparaíso: llaman a no viajar durante el año nuevo

A las 18 horas de hoy 30 de diciembre se inició los controles y cordones sanitarios en gran parte de la región de Valparaíso, para prevenir posibles contagios del COVID-19 y lograr que nadie salga desde la región Metropolitana.

Los controles ya se encuentran en las carreteras Ruta 68 (Altura Tunel Zapata), Ruta 78 (Cruce Leyda), Ruta 5 Norte (a la altura de Llay-Llay), Cuesta La Dormida, Ruta F-74-G (Cuesta Ibacache), Ruta G800 (Cuncumén), Tenencia Carretera Pullalli (Petorca), Ruta F-30-E (La Isla, Concón), Ruta 64 (Monolito Concón), Troncal Sur y Autopista Los Andes (Alt. Peñablanca), Ruta Lo Orosco esq. Ruta F-760 y Subcomisaría de Peñuelas.

También habilitaron cordones sanitarios en el Gran Valparaíso en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana, especialmente en las entradas y salidas principales de las comunas mencionadas.

“Vamos a tener en nuestra región dos cordones sanitarios. No se puede entrar ni salir a la Región de Valparaíso y solo se puede pasar con un salvoconducto muy específico. También habrá un cordón sanitario en lo que llamamos el Gran Valparaíso, que cierra las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. No se puede atravesar. Las personas de Quillota no pueden venir a la zona costera, las personas de Quilpué no pueden ir a Limache y todas las combinaciones que quieras”, señaló el intendente Jorge Martínez.

Los controles policiales se van a desarrollar hasta las 5 de la mañana del sábado 2 de enero, en donde hacen el llamado de solamente usar los permisos de desplazamiento colectivo o permisos únicos para ingresar a la región o en las comunas del Gran Valparaíso en las fechas de año nuevo.