Vocera regional hace un llamado a la responsabilidad durante las próximas fiestas patrias

Este miércoles autoridades del Ministerio de Salud anunciaron una serie de medidas que se adoptarán en el contexto de las celebraciones de fiestas patrias a nivel nacional. Será el Vocero del Gobierno, Ministro Jaime Bellolio quien durante los próximos días entregará más detalles del plan “Fondeate en casa¨.



En este contexto, la Seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Leslie Briones hizo un llamado a todos los vecinos y vecinas de nuestra zona a respetar las medidas que se aplicarán entre el 18 y 20 de septiembre, mencionando que ¨este año podremos celebrar nuestras fiestas patrias pero de una manera distinta y responsablemente y por eso invitamos a la comunidad a sumarse a la campaña Fondeate en tu Casa. Estamos conscientes de que algunas comunas de nuestra región se han visto estancadas por las cifras y no han podido avanzar a una fase que permita mayor movilidad de las personas. Como Gobierno queremos que en todo el territorio nacional podamos tener un espacio para compartir de manera segura con nuestros cercanos y tomando todas las medidas sanitarias correspondientes, las que serán anunciadas en detalle a toda la comunidad, esta semana por parte de nuestro Ministro Vocero de Gobierno Jaime Bellolio”.



La Vocera Regional agregó que ¨en el último balance nacional del Minsal nuestra Subsecretaría de Prevención del Delito ya anunció algunas de estas medidas, donde las tradicionales fondas no podrán funcionar, por esto entre el 18 y 20 de septiembre, estará autorizado reuniones en los hogares con un número acotado de personas. Concretamente, podremos recibir hasta 5 personas en nuestro hogar y 10 personas en espacios abiertos, para lo cual existirá un permiso especial que podrá ser tramitado en comisarriavirtual.cl, en el caso de las comunas que se encuentren en cuarentena o transición. Además, para evitar traslados a segundas viviendas, desde el jueves 17 de septiembre a las 18:00 comienza a regir un cordón sanitario para la región de Valparaíso y el toque de queda será desde las 21 horas. La pandemia no se ha ido y por eso debemos ser sumanante prudentes para evitar contagiar a quienes más queremos”.



El llamado que hace la autoridad es a informarse durante los próximos días, para planificar con tiempo lo que se hará el fin de semana de fiestas patrias y así evitar aglomeración de personas en espacios públicos o en el comercio considerando el actual escenario de algunas comunas del Gran Valparaíso.

