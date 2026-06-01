Abiertas las inscripciones para la PAES Regular 2026, Admisión 2027

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El proceso de registro estará disponible hasta el 22 de julio a través de demre.cl o acceso.mineduc.cl, sin posibilidad de un plazo extraordinario.

Este lunes 1 de junio, a las 09:00 horas, se dio inicio al período de inscripción para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) Regular 2026, destinada a la Admisión 2027. La aplicación de esta prueba está programada para los días lunes 30 de noviembre, martes 1 de diciembre y miércoles 2 de diciembre.

El plazo para registrarse finalizará el miércoles 22 de julio a las 13:00 horas. Una decisión clave del Comité Técnico de Acceso del Subsistema Universitario, conformado por rectoras y rectores, y liderado por la subsecretaria de Educación Superior, establece que a partir de este año no se habilitará un periodo extra de inscripción. Ante esta situación, las autoridades han hecho un llamado a los interesados para que se inscriban con anticipación y eviten dejar el trámite para última hora.

La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, enfatizó la relevancia del proceso: “La rendición de la PAES es un proceso profundamente republicano con el que llegamos a cada rincón de Chile. Es el momento del año en que toda la institucionalidad del Estado se pone al servicio de los estudiantes, garantizando que puedan rendir esta prueba con absoluta tranquilidad y en orden, brindándoles las condiciones necesarias para que puedan demostrar todos sus talentos. En pos de que todo funcione de la mejor manera, nuestro llamado hoy es a que ingresen a las plataformas y se inscriban con tiempo, dado que este año no habrá un plazo extraordinario”.

Por su parte, Leonor Varas, directora del DEMRE de la Universidad de Chile, reiteró el llamado a la tranquilidad y a la inscripción temprana. Además, instó a los postulantes a informarse sobre la “Nómina Preliminar de Carreras” disponible en la web del DEMRE. Varas aconsejó: “Inscriban la PAES de Competencia Matemática 2 (M2), no le tengan miedo. Si bien los puntajes son más bajos, estos afectan por igual a todas y todos y, por lo tanto, no perjudican sus opciones. En cambio, al no inscribirla, se están cerrando puertas, limitando sus oportunidades, pues son muchas las carreras que la exigen y no la podrán agregar después de cerrado el periodo de inscripción”.

A diferencia de la rendición de invierno, que es más acotada, la aplicación Regular está abierta a quienes hayan egresado de Enseñanza Media en 2025 o años anteriores, así como a estudiantes que actualmente cursan 4º Medio.

Para inscribirse, los interesados deben acceder a los sitios web acceso.mineduc.cl o demre.cl, completar el formulario requerido y descargar su Tarjeta de Identificación.

Los estudiantes de 4º Medio deben inscribir obligatoriamente las PAES de Competencia Lectora y Competencia Matemática 1 (M1), que ya aparecen marcadas en el Portal de Inscripción. Adicionalmente, deben seleccionar al menos una de las pruebas electivas (Ciencias y/o Historia y Ciencias Sociales) y la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) si la carrera deseada la exige. Los egresados de Enseñanza Media, en tanto, pueden seleccionar entre una y cinco pruebas.

Aquellos que rindan la PAES de Invierno a mediados de junio conocerán sus resultados el viernes 17 de julio, lo que les permitirá decidir si desean mejorar sus puntajes participando en la PAES Regular antes del cierre de inscripciones.

Beca PAES y costos

Los estudiantes de 4º Medio que provengan de establecimientos municipales, de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o de colegios particulares subvencionados, podrán acceder a la Beca PAES, lo que les permitirá inscribirse a la PAES Regular sin costo. Este beneficio también se extiende a estudiantes de colegios particulares pagados con situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior. Los egresados de Enseñanza Media de 2025 o años anteriores deberán pagar el arancel de inscripción, que varía según la cantidad de pruebas seleccionadas:

1 prueba: $17.500

2 pruebas: $32.000

3 pruebas o más: $46.500

Como en años anteriores, la inscripción de la PAES de Competencia Matemática 1 (M1) permite inscribir la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) sin costo y viceversa. Para que sea efectivo, es necesario seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregarán automáticamente.

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Otras fechas importantes:

1 de junio: publicación de la Nómina Preliminar de Carreras, Admisión 2027.

15, 16 y 17 de junio: rendición de la PAES de Invierno 2026, Admisión 2027.

17 de julio: entrega de resultados de puntajes de la PAES de Invierno 2026, Admisión 2027.

24 de septiembre: publicación de la Oferta Definitiva de Carreras, Vacantes y Ponderaciones para la Admisión 2027.

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: aplicación de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

4 de enero de 2027: entrega de resultados de puntajes de la PAES Regular 2026, Admisión 2027.

Del 4 al 7 de enero de 2027: etapa de postulación a las universidades, Admisión 2027.

18 de enero de 2027: entrega de resultados del proceso de selección a las universidades, Admisión 2027.

Del 19 al 21 de enero de 2027: primera etapa de matrícula, Admisión 2027.

Del 22 al 28 de enero de 2027: segunda etapa de matrícula, Admisión 2027.

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.