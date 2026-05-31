Viña del Mar vibró con la 30ª Corrida Mes del Mar que congregó a 10 mil participantes

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La alcaldesa Macarena Ripamonti participó en la carrera de 3K junto a las familias, destacando la exitosa organización de la Armada de Chile y el apoyo municipal para esta tradicional prueba pedestre.

Pese al frío matinal, la energía de 10 mil participantes dio vida a la 30ª versión de la Corrida Mes del Mar por el borde costero de Viña del Mar, consolidándose nuevamente como una de las pruebas pedestres familiares más antiguas e importantes del país.

Este tradicional evento, organizado por la Armada de Chile con el apoyo de la Municipalidad de Viña del Mar, concluyó las actividades conmemorativas del Mes del Mar. Reunió a corredores de distintas edades y niveles, incluso provenientes de otros países, en las categorías de 21K, 10K, 3K familiar y una modalidad inclusiva para personas en situación de discapacidad. La partida y meta se ubicaron en el sector de la Playa del Deporte en Las Salinas.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, formó parte de la jornada participando en la corrida familiar de 3 kilómetros y en la premiación, compartiendo junto a vecinos y visitantes en un ambiente deportivo, recreativo y familiar.

La autoridad comunal felicitó a los participantes y destacó el honor del municipio de ser parte de esta tradición: “Estamos recién finalizando una corrida maravillosa que cumple 30 años como la Corrida Mes del Mar que realiza la Armada de Chile, junto al Municipio de Viña del Mar y una decena de sponsor. Han llegado más de 10 mil personas a nuestra comuna, muchas de ellas de todas los lugares y localidades de nuestro país y haber desempeñado una carrera extraordinaria”.

Agregó que “acabamos de premiar todos los lugares de los podios de 21, 10 y 3 k, y estamos felices de todos los que nos alentaron, gracias a Viña del Mar y gracias a los corredores recreativos y de élite que hoy nos acompañaron en una tremenda jornada, es un agrado participar porque sé del nivel de preparación y la excelencia que hay detrás de meses de trabajo por parte de la Armada y por eso se merecen un aplauso por estos 30 años”.

El municipio desplegó un amplio trabajo de coordinación junto a la Armada de Chile, Carabineros y diversos organismos públicos y privados para asegurar el correcto desarrollo del evento, incluyendo medidas de seguridad, apoyo logístico, salud y gestión de tránsito.

Esta actividad recreativa reafirmó una vez más el trabajo colaborativo entre el Municipio de Viña del Mar y la Armada de Chile, evento que además reactiva el ecosistema turístico de la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.