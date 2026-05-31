Villa Alemana Básquetbol avanza a playoffs de la LNB2 con ventaja de localía

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El equipo de Marga Marga culminó la fase de grupos con un sólido triunfo de visitante ante Constitución, asegurando el segundo lugar y un importante beneficio para la postemporada.

Villa Alemana Básquet (VAB) cerró su participación en la fase de grupos de la Liga Nacional de Básquetbol 2 (LNB2) con una destacada victoria a domicilio, imponiéndose por 89-98 sobre Constitución en el último partido de esta etapa del campeonato. Este resultado consolida al equipo en los playoffs con un valioso beneficio de localía.

El conjunto de Marga Marga exhibió carácter y solidez fuera de casa, logrando una victoria crucial que le permitió afianzar su posición en la tabla. El encuentro estuvo dominado de principio a fin por los villalemaninos, destacándose que 10 de sus 12 jugadores lograron sumar puntos.

Benjamín Ramírez, director técnico de VAB, comentó sobre el desarrollo del encuentro: “Partido complicado, sabíamos que venir acá iba a ser difícil, que tienen harto apoyo de su gente, que tienen incluso mejores porcentajes en su cancha. Estudiamos bien el partido, teníamos una baja importante que era Kaleb, pero el equipo lo preparamos durante semana, sabíamos lo que teníamos que hacer, sabíamos quienes tenían que defender y aparecieron los jugadores que tenían que aparecer por nuestra parte, además de que nuestros jugadores que tienen, quizás menos minutos, el día de hoy aparecieron bastante bien, tuvieron personalidad, carácter”.

Las figuras del partido fueron el argentino Valentino Ayala, quien contribuyó con 25 puntos y 7 asistencias, y Raúl Amar, quien convirtió 23 tantos y capturó 7 rebotes.

Amar se refirió al cierre de esta fase regular y lo que se viene en la postemporada: “sabíamos que iba a ser un partido duro, pero mis compañeros de la banca entraron con muy buenas decisiones y fueron efectivos, nos llevamos el triunfo, estoy muy contento con el equipo y ahora arrancan los playoffs y van a ser unos playoffs muy fuertes, así que vamos a estar preparados para eso”.

Con este resultado, VAB finaliza segundo en su grupo con una campaña de 7 triunfos y 3 derrotas, lo que le otorga la ventaja de localía en la serie de playoffs. El cuadro villalemanino se medirá ante Omega de Concepción, equipo que ocupó el tercer lugar del Grupo D. La serie se disputará al mejor de tres partidos.

El calendario ya está definido: el Juego 1 será el sábado 6 de junio en el Fortín Prat, el Juego 2 está programado para el sábado 13 en Concepción, y un posible Juego 3 se realizaría nuevamente en Valparaíso el 20 del mismo mes.

Con el respaldo de su público y el impulso de una exitosa fase regular, Villa Alemana Básquet buscará hacer valer su localía y avanzar en los playoffs, consolidando su candidatura en la LNB2.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.