Día del Patrimonio: Cientos de familias celebraron la cultura en Villa Alemana

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La jornada incluyó recorridos patrimoniales, talleres y exposiciones, marcando el inicio de las celebraciones por los 100 años del Teatro Municipal Pompeya.

Con actividades culturales, recorridos patrimoniales, talleres y presentaciones artísticas, la Municipalidad de Villa Alemana celebró exitosamente este sábado el “Día del Patrimonio 2026”, convocando a cientos de vecinos en distintos puntos de la comuna.

La jornada estuvo marcada especialmente por el inicio de las celebraciones de los 100 años del Teatro Municipal Pompeya, donde se realizaron visitas guiadas teatralizadas que permitieron a las familias conocer la historia del emblemático recinto declarado Monumento Nacional.

El alcalde Nelson Estay destacó la alta participación de la comunidad y el carácter familiar de las actividades. “Fue una jornada maravillosa para nuestra ciudad, con actividades tranquilas, seguras y familiares en torno al patrimonio y a los 100 años del Teatro Pompeya”, señaló.

La autoridad también valoró la instalación de una cápsula del tiempo vinculada al centenario del teatro, donde vecinos pudieron dejar mensajes que serán abiertos en el año 2126. “Había un compromiso con la cultura de la ciudad y eso quedará reflejado para las futuras generaciones”, comentó.

Las actividades también se desarrollaron en el Centro Cultural Gabriela Mistral, la Biblioteca Paul Harris, el Parque Cívico Belén y el Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz, incluyendo exposiciones fotográficas, juegos tradicionales, talleres de grabado, ferias de artesanía y presentaciones folclóricas.

El encargado de Cultura del municipio, Marcos Muñoz, valoró la respuesta de la comunidad. “Estamos muy contentos porque las actividades funcionaron muy bien y tuvieron una excelente recepción del público”, indicó.

Entre los asistentes estuvo Paula Maldonado, quien llegó junto a sus hijos Lucas y Damián. “La experiencia estuvo muy linda. Nosotros somos de acá y queríamos venir a compartir y conocer un poco más de la historia de Villa Alemana”, señaló.

Otra de las vecinas participantes fue Chita Fuentes, quien estampó bolsas con el logo del centenario del Teatro Pompeya para regalarlas a sus amigas. “Maravillosa la actividad. No solamente se trata de conocer la ciudad, sino también de conocer sus orígenes y mantenerlos vivos”, comentó.

En tanto, Michael Villegas destacó las visitas teatralizadas en el Teatro Pompeya. “Fue súper bonito y divertido. Los niños lo pasaron muy bien y además conocimos mucha historia. También fue una buena oportunidad para conocer el teatro por dentro y ver lo bien conservado que está”, afirmó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.