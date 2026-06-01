Escuela Abierta capacitó a dirigentes comunitarios de La Cruz en gestión de proyectos y herramientas digitales

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Representantes de diversas organizaciones comunitarias de La Cruz elogiaron la metodología lúdica y participativa, así como el material educativo entregado, enfocado en innovación social, comunicación estratégica y formulación de proyectos.

En el marco del proyecto “Escuela Abierta”, financiado por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso para el año 2025 y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso, dirigentes comunitarios de La Cruz concluyeron una capacitación integral.

La iniciativa, titulada “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, se desarrolló entre el 25 y el 27 de mayo en el Centro de Desarrollo Comunitario Rolando Arcos en La Cruz. Contó con el patrocinio de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y del municipio local.

La alcaldesa Filomena Navia y el Director de DIDECO, Leopoldo Salazar, dialogaron con los participantes para conocer su opinión sobre esta capacitación gratuita. Asistieron representantes de diversas organizaciones de La Cruz, como el Centro General de Padres del Colegio Lo Rojas, el Centro General de Padres del Liceo Leonardo da Vinci, el Comité de Administración Villa Los Floristas, el Centro de Desarrollo Vecinal Población Santa Rosa-Los Floristas, y la JJ.VV. Villa Jamaica, entre otras.

Los participantes destacaron la metodología educativa de la Escuela Abierta por su carácter lúdico y participativo, especialmente en la formulación de proyectos. Además, valoraron la entrega de un Manual de Gestión Comunitaria, tanto impreso como digital, que abarca temáticas como innovación social, comunicación estratégica, gestión de proyectos y el uso de nuevas herramientas digitales como las redes sociales y la inteligencia artificial.

“Me pareció bastante interesante, muy lúdico, ideal para el aprendizaje. Me ha gustado mucho la forma de los y las profesoras en cuanto a desarrollar los temas. Me quedo con toda la información sobre formulación de proyectos, que es en lo que como organización estamos enfocados y me gustó que todos los temas que se han visto en este taller van a quedar plasmados en un Manual y además en forma digital”, expresó Jacqueline Álvarez, presidenta del Comité de Administración Villa Los Floristas y del Centro de Desarrollo Vecinal Población Santa Rosa.

Por su parte, Jorge Salas, presidente del Centro General de Padres del Liceo Leonardo da Vinci de La Cruz, señaló que la capacitación fue muy productiva: “Han entregado herramientas muy valiosas para el desarrollo de proyectos porque hoy en día estamos todos interesados en conseguir recursos para avanzar en nuestras acciones con las comunidades. Excelente el curso, muy productivo, muy entretenido y muy interactivo”.

En representación del municipio, Leopoldo Salazar, director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de La Cruz, agradeció que esta iniciativa se focalizara en la comuna para fortalecer las herramientas, habilidades y técnicas de los dirigentes en sus territorios. “Sin duda este curso nos viene muy bien y se suma a las iniciativas que venimos desarrollando en materia de gestión territorial”, añadió.

Las materias tratadas durante las tres jornadas de la Escuela Abierta incluyeron innovación social, uso de herramientas digitales como la inteligencia artificial, comunicación estratégica, uso de redes sociales en la comunicación comunitaria y formulación de proyectos con enfoque territorial. Al término de la capacitación, todos los asistentes que cumplieron con la asistencia recibieron una constancia de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, un Manual de Gestión Comunitaria impreso, un pendrive con el material digital, una libreta, una botella de aluminio y una bolsa.

Como complemento, se creó el grupo de Whatsapp “Red de Dirigencias La Cruz”, integrando a todos los participantes para fortalecer el trabajo colaborativo y la asociatividad entre las organizaciones sociales de la comuna.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.