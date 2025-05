Armada emitió un nuevo aviso de marejadas para las costas del país.

La condición se presentará desde este jueves 1 de mayo hasta el sábado 3 del mismo mes.

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, informa sobre un Aviso de Marejadas que se presentará desde el sector de Golfo de Penas hasta Arica y Archipiélago Juan Fernández, proyectando condiciones de mar como marejadas del SUROESTE.

Se estima que el inicio de esta condición se manifestará a contar del jueves 1 hasta el sábado 3 de mayo, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar o alta marea y según las condiciones de viento local.

El Jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, Capitán de Corbeta Felipe Rifo Espósito explicó que: “debido a un activo sistema frontal que afectará el sector sur del país, esperamos marejadas con dirección del suroeste a contar del día jueves 01 de mayo en nuestro litoral, afectando desde Golfo de Penas hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas a esa dirección. Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 12:00 y 15:00 hrs como marea primaria y entre las 0:00 y 03:00 hrs como pleamar secundaria. Estas marejadas corresponden al aviso número once que afecta a las costas continentales durante el presente año”.

La Autoridad Marítima hace presente a la comunidad que se debe actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

LAS MAREJADAS LLEGARÁN A LA COSTA EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ : JUE 01 MAY (AM).

GOLFO DE PENAS HASTA CONSTITUCIÓN : JUE 01 MAY (AM).

CONSTITUCIÓN HASTA COQUIMBO : JUE 01 MAY (PM).

COQUIMBO HASTA ARICA : VIE 02 MAY (AM).

LA CONDICIÓN DE MAR SE MANTENDRÁ HASTA:

ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ : VIE 02 MAY.

GOLFO DE PENAS HASTA COQUIMBO : VIE 02 MAY.

COQUIMBO HASTA ARICA : SAB 03 MAY.