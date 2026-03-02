En Viña del Mar se han retirado más de 81 toneladas de residuos en operativos durante el verano

Cargando... Cargando...

Desde el inicio de la temporada estival, se han realizado cerca de 1.500 acciones de ordenamiento urbano y recuperación de espacios públicos. Las intervenciones en el Estero Marga Marga incluyeron el retiro de desechos voluminosos e incautación de armas blancas.

Un balance de alto impacto entregó la Municipalidad de Viña del Mar respecto a las labores de limpieza y ordenamiento en la comuna durante el presente verano. A través de un despliegue intensivo, se han concretado 1.492 acciones de recuperación de espacios públicos, logrando el retiro de 81 toneladas de desechos desde diversos puntos estratégicos de la Ciudad Jardín.

Recientemente, un operativo multidisciplinario se focalizó en el sector del Estero Marga Marga, específicamente entre el Puente Ecuador y el Puente Cancha. En la instancia, equipos de Seguridad Pública, la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP), Inspección Comunal y Aseo municipal procedieron al retiro de residuos voluminosos y al decomiso de armas blancas, las cuales fueron dispuestas según los protocolos establecidos.

Prioridad en el ordenamiento y multas a infractores

La alcaldesa de la Comuna de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que estas intervenciones son parte de una planificación técnica orientada a la seguridad y salubridad. “Lograr estos operativos requiere trabajo serio y planificación; nos permiten avanzar en algo que es prioridad para nuestra gestión: mejorar el orden y la limpieza de la ciudad”, afirmó la jefa comunal.

Asimismo, la autoridad hizo un llamado a la corresponsabilidad de los habitantes de la Región de Valparaíso, advirtiendo que no se tolerarán conductas que afecten el entorno. “Necesitamos el compromiso de las personas, ya que muchas veces se forman basurales por la irresponsabilidad de algunos, y eso no lo vamos a permitir. Hemos cursado multas a quienes cometen estos actos de manera irresponsable y seguiremos desarrollando estos operativos”, puntualizó Ripamonti.

Intervenciones en puntos críticos

Durante el periodo estival, la unidad UREP ha reforzado su presencia en sectores de alta afluencia de la Provincia de Valparaíso. Del total de intervenciones, 558 han correspondido al retiro específico de rucos, carpas o estructuras de ocupación indebida que impactan la convivencia urbana.

Los despliegues se han concentrado en sectores como el par Álvarez-Viana, Plaza Sucre, Avenida Valparaíso, el borde costero y el Estero Marga Marga, extendiéndose también a barrios como Santa Julia, Forestal, Miraflores y Gómez Carreño. Estos operativos buscan mitigar focos de inseguridad y mejorar los estándares de higiene en las zonas más transitadas de la comuna.

