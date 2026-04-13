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La Fiscalía y Carabineros activaron los protocolos de seguridad en el Colegio Nacional, sede Santa Ana, tras el hallazgo de una advertencia escrita en una sala de clases. El estudiante pasará a control de detención este martes.

Un operativo de seguridad y una investigación terminaron este lunes con la detención de un adolescente de 14 años, alumno del Colegio Nacional (Sede Santa Ana), luego de que se confirmara su responsabilidad en una falsa alarma de tiroteo que generó profunda preocupación en la comunidad escolar.

El hallazgo y la investigación

El incidente se desencadenó alrededor de las 12:40 horas, cuando un docente de Química ingresó a una sala de enseñanza media. En el pizarrón, una leyenda escrita con color rojo advertía sobre un supuesto tiroteo programado para el miércoles de esta semana.

Tras la denuncia inmediata y el análisis de la administración del recinto, se logró identificar al autor de la amenaza, un estudiante de 14 años. Según los antecedentes recabados, el menor confesó haber ingresado a la sala por una ventana abierta (escalamiento) para escribir el mensaje.

Motivación: Un peligroso reto viral

Lo que más inquieta a las autoridades y expertos en comportamiento es la justificación del joven: el hecho habría sido motivado por un “reto viral”. El adolescente señaló que la idea surgió como una propuesta de otros compañeros del mismo establecimiento, buscando replicar tendencias de redes sociales que incitan a realizar falsas amenazas en centros educativos.

“El menor reconoció el hecho y señaló que lo hizo en un ingreso no autorizado, motivado por un reto de carácter viral propuesto incluso por otros compañeros”, indicó el Fiscal Coordinador de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Díaz.

Protocolos de seguridad y acciones legales

La Fiscalía de Villa Alemana instruyó diligencias inmediatas a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 6ª Comisaría de Carabineros de Villa Alemana, quienes verificaron las circunstancias del hecho y garantizaron que no existiera un peligro real para la integridad de los alumnos y funcionarios.

A pesar de tratarse de una falsa alarma, la gravedad de la perturbación al orden público y el pánico generado derivaron en la detención del menor. El estudiante fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Villa Alemana y pasará a control de detención este martes 14 de abril, donde será formalizado por el delito de amenazas.

Según se señaló, el establecimiento educacional aplicó todos los protocolos internos de convivencia y seguridad para resguardar el bienestar de la comunidad escolar frente a este tipo de conductas de alto riesgo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.