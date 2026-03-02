NTV inicia su temporada 2026 con el estreno educativo de “Cantando Aprendo a Leer”

Cargando... Cargando...

La señal cultural de TVN refuerza su compromiso con la lectoescritura infantil a través de este nuevo espacio lúdico. El lanzamiento coincide con el reciente triunfo internacional de la señal en los prestigiosos Annie Awards.

NTV, la señal infantil y cultural de TVN, dio inicio oficial a sus estrenos de 2026 este lunes 3 de marzo con la llegada de “Cantando Aprendo a Leer”. La producción, orientada a apoyar los procesos de lectoescritura en la primera infancia, se integrará a la parrilla programática de lunes a viernes a las 12:50 horas, ofreciendo una experiencia de aprendizaje basada en la música y el juego.

La serie es protagonizada por los personajes Trini Trabalenguas y Armando Borrones, quienes a través de diversas historias guían a niños y niñas por un universo de letras y creatividad. Desde una perspectiva psicopedagógica, el programa busca transformar el desarrollo del lenguaje en una vivencia cercana y lúdica para las familias chilenas.

Consolidación de contenidos de alta calidad

Este primer estreno del año llega en un momento estelar para la señal pública. Hace solo unos días, la producción chilena “Wow Lisa”, creada por Punkrobot Studio y emitida por NTV, se alzó con el premio a Mejor Producción Preescolar en los Annie Awards realizados en Estados Unidos.

El galardón, considerado el “Oscar de la animación”, reconoció la innovadora técnica 3D con maquetas reales de la serie y su enfoque en la sustentabilidad. Con este hito, NTV consolida su valor de marca como un referente en contenidos educativos que acompañan el desarrollo infantil con estándares internacionales de excelencia.

Coordenadas de emisión

A partir de hoy, la comunidad educativa y las familias de la Región de Valparaíso y todo el territorio nacional podrán sintonizar “Cantando Aprendo a Leer” en su bloque de mediodía, reafirmando el rol de la televisión pública en el fortalecimiento de las habilidades cognitivas de los más pequeños.

