José Antonio Kast asume la Presidencia de la República de Chile en histórica ceremonia en el Congreso Nacional

Cargando... Cargando...

Con un respaldo del 58% de los votos en segunda vuelta, el nuevo mandatario inicia un periodo que se extenderá hasta marzo de 2030. La jornada estuvo marcada por la expectación internacional, el despliegue de seguridad en Valparaíso y gestos republicanos entre el presidente entrante y el saliente, Gabriel Boric.

Este miércoles 11 de marzo, José Antonio Kast asumió oficialmente como Presidente de la República de Chile. La ceremonia de Transmisión de Mando Presidencial 2026 se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional, consolidando el inicio de una nueva administración que centrará su agenda en seguridad pública, control migratorio y reactivación económica.

La jornada oficial comenzó temprano en la Ciudad Jardín, donde el entonces presidente electo realizó la fotografía oficial junto a su gabinete de ministros en el Palacio Cerro Castillo antes de trasladarse hacia la sede legislativa. Posteriormente, a las 12:17 horas, se dio inicio al acto solemne en Valparaíso con la lectura de la sentencia del Tricel y el juramento de rigor ante la Presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Foto: Agencia UNO.

Hitos y asistencia internacional

La ceremonia generó una alta expectación por la llegada de delegaciones extranjeras, destacando la presencia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien fue uno de los líderes más vitoreados por el público apostado en las cercanías del Congreso.

En las afueras del recinto, el ambiente reflejó el cierre de un ciclo político. Gabriel Boric llegó entre gritos de “Gabriel, amigo, el pueblo está contigo”. Tras entregar la banda presidencial y la Piocha de O’Higgins, el ahora exmandatario protagonizó un momento de alta carga simbólica: se retiró del Salón de Honor con su hija Violeta en brazos. Al salir al frontis, se quitó la chaqueta y, como cualquier ciudadano, subió a su vehículo particular para retirarse conduciendo él mismo.

Por su parte, el ya Presidente en ejercicio, José Antonio Kast, salió al exterior para saludar a sus adherentes que lo esperaban con banderas chilenas. Luego, subió al tradicional Ford Galaxy para iniciar su recorrido oficial escoltado por la caballería de la Guardia Presidencial.

Gabinete Ministerial 2026-2030

Durante la transmisión del mando se ratificaron los decretos de nombramiento del nuevo equipo de gobierno:

Interior: Claudio Alvarado / Seguridad: María Trinidad Steinert

Claudio Alvarado / María Trinidad Steinert Hacienda: Jorge Quiroz / Relaciones Exteriores: José Francisco Pérez Mackenna

Jorge Quiroz / José Francisco Pérez Mackenna Defensa Nacional: Fernando Barros / Secretaría General de la Presidencia: José García Ruminot

Fernando Barros / José García Ruminot Secretaría General de Gobierno: Mara Sedini / Biministro de Economía y Minería: Daniel Mas

Mara Sedini / Daniel Mas Educación: María Paz Arzola / Justicia: Fernando Rabat / Trabajo: Tomás Rau

María Paz Arzola / Fernando Rabat / Tomás Rau Obras Públicas: Martín Arrau / Salud: May Chomali / Vivienda: Iván Poduje

Martín Arrau / May Chomali / Iván Poduje Agricultura: Jaime Campos / Bienes Nacionales: Catalina Parot / Transportes: Louis de Grange

Jaime Campos / Catalina Parot / Louis de Grange Energía: Ximena Rincón / Medio Ambiente: Francisca Toledo / Deporte: Natalia Duco

Ximena Rincón / Francisca Toledo / Natalia Duco Culturas: Francisco Undurraga / Ciencia: Ximena Lincolao / Mujer: Judith Marín

Francisco Undurraga / Ximena Lincolao / Judith Marín Desarrollo Social: María Jesús Wulf

Agenda de la tarde

Tras el almuerzo ofrecido a las 14:00 horas en honor a las autoridades internacionales en la Provincia de Valparaíso, el mandatario se trasladará a la capital. A las 18:15 horas iniciará su recorrido desde San Antonio con Alameda, culminando a las 21:00 horas con su primer discurso a la nación desde el balcón del Salón Independencia en el Palacio de La Moneda.

Ratificación de la banda presidencial

Cabe destacar que, a pocas horas de la Transmisión de Mando, la Contraloría General de la República zanjó la polémica respecto a la banda presidencial utilizada por el nuevo mandatario. La controversia surgió tras una denuncia que sostenía que la banda debía estar compuesta únicamente por las tres franjas horizontales de los colores nacionales, argumentando que la incorporación del Escudo Nacional era improcedente. No obstante, el ente contralor concluyó que el uso del escudo en este contexto no vulnera la normativa vigente, cerrando así cualquier cuestionamiento legal sobre la imagen oficial con la que José Antonio Kast asumió la jefatura de Estado.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular. WhatsApp Telegram

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.