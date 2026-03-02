Municipio de Quilpué presenta querella criminal contra barristas por incendio en centro de la ciudad

Cargando... Cargando...

Los responsables arriesgan penas que superan los 15 años de presidio e incluso presidio perpetuo. La acción judicial apunta a un grupo de aproximadamente 40 hinchas que habrían detonado fuegos artificiales en el sector de Avenida Los Carrera con Serrano.

La Municipalidad de Quilpué presentó este lunes una querella criminal contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de incendio calificado, desórdenes públicos, maltrato animal y detonación de fuegos artificiales. La acción judicial surge tras el grave incendio ocurrido este domingo, que provocó la pérdida total del inmueble donde funcionaba una feria en pleno centro de la ciudad.

El siniestro requirió el despliegue de la totalidad del Cuerpo de Bomberos de Quilpué, con apoyo de unidades de Viña del Mar y Villa Alemana. Según los antecedentes, los hechos fueron protagonizados por cerca de 40 barristas que se movilizaban en buses y una camioneta, bloqueando la vía y detonando pirotecnia en el lugar donde se originó el fuego.

“El orden público no es negociable”

La alcaldesa de la Comuna de Quilpué, Carolina Corti, fue enfática en señalar que se perseguirán las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. “El orden público no es negociable. No vamos a relativizar hechos que pusieron en riesgo la vida de vecinos, comerciantes, trabajadores, equipos de emergencia y también animales”, afirmó la jefa comunal.

Para esclarecer la secuencia de los hechos, el municipio solicitó formalmente las grabaciones de cámaras de seguridad a recintos como Ripley, Mall Paseo Quilpué, Supermercado Santa Isabel y la UOCT, entre otros puntos estratégicos de la Provincia de Marga Marga. “Quilpué no puede transformarse en escenario de violencia ni de acciones irresponsables que terminan afectando a personas y animales. Aquí hay reglas, hay ley y la voy a hacer respetar”, puntualizó Corti.

Gravedad de las penas e impacto animal

La directora Jurídica del municipio, Ximena Olivares, explicó la alta complejidad de los delitos imputados, los cuales podrían conllevar penas de cárcel muy elevadas debido a la concurrencia de factores. “Estamos hablando de delitos que pueden tener sobre los 15 años de prisión, incluso llegar a presidio perpetuo en el caso del incendio. Creemos que las penas a las que se pueden ver afectos estas personas son muy, muy altas”, sentenció la abogada, mencionando además la afectación a mascotas y la muerte de un gato en el lugar.

La presentación de la querella en el Tribunal de Garantía contó con la representación de los concejales Paula Castro, Francisco Villegas y Javier Cortés, quienes respaldaron la medida ante el impacto que este hecho de violencia generó en la comunidad local.

