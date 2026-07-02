[Carta al Director] Reactivar el empleo exige más que un buen diagnóstico

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Señor Director:

Chile necesita discutir cómo volver a crear empleo. Con un desempleo de 9,1% y una informalidad persistente, cualquier esfuerzo serio merece atención. Sin embargo, el informe de la Mesa de Reactivación Laboral deja una sensación de oportunidad desaprovechada.

Identifica bien varios problemas del mercado laboral, pero muchas propuestas responden más a una agenda de reformas estructurales que a la urgencia de recuperar empleos. Hablar de reactivación mientras se priorizan medidas cuyos efectos se verán en años genera una expectativa difícil de cumplir.

Sorprende la escasa atención a la viabilidad política y jurídica de las recomendaciones. En Chile no basta con modificar una ley: la interpretación de la Dirección del Trabajo y los tribunales suele ser tan decisiva como el texto. Ignorar eso es diseñar reformas con probabilidades de frustración.

Finalmente, el informe propone ampliar el uso de datos sin hacerse cargo del estándar de la Ley 21.719. La modernización laboral es indispensable, pero exitosa solo con pragmatismo, seguridad jurídica y responsabilidad fiscal. Sin esos pilares, las ideas no saldrán del papel.

Pedro Matamala Souper

Socio

Provoste Matamala Abogados

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