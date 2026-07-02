Ministra Natalia Duco visita Quilpué para abordar la recuperación del complejo de piscinas de la Villa Olímpica

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La jefa de la cartera de Deportes conoció el estado de las obras paralizadas hace nueve años y compartió con más de 500 niños y jóvenes en una masiva jornada deportiva en el Estadio Municipal.

Más de 500 niños y jóvenes llegaron hasta el Estadio Municipal Arturo Longton Guerrero para participar en distintas clínicas deportivas de fútbol, zumba, karate y tiro al arco, entre otras disciplinas. En este emblemático espacio, la ministra del Deporte, Natalia Duco, junto a la alcaldesa Carolina Corti, concejales y diversas autoridades de la zona, participaron activamente de la fiesta deportiva.

El recorrido de las autoridades comenzó en el complejo de piscinas inconcluso ubicado al interior del recinto. Hace nueve años que este proyecto se encuentra paralizado, registrando actualmente un avance del 82%. Sin embargo, debido al paso del tiempo, la construcción presenta diversos inconvenientes en su techumbre e instalaciones eléctricas.

Para finalizar las obras se requieren cerca de $700 millones a través de fondos externos, los que se sumarían a los $650 millones ya existentes en las arcas municipales, correspondientes a recursos otorgados anteriormente por el Gobierno Regional. Todos estos detalles forman parte de un estudio aprobado por la alcaldesa Carolina Corti y el Concejo Municipal, cuyo objetivo es reactivar la infraestructura y entregarla definitivamente a la comunidad.

Al respecto, la ministra del Deporte, Natalia Duco, manifestó su preocupación por el estado de la obra: “Me molesta que se hayan invertido tantos recursos y que todos los ciudadanos de Quilpué todavía no puedan disfrutar de una piscina. Eso me parece irresponsable”. Asimismo, la secretaria de Estado añadió que “vinimos a recorrer la infraestructura, hay un espacio hermoso y también yo sé que se está evaluando el proyecto, está en un proceso de evaluación con el Instituto Nacional del Deporte y hay que ir analizando los pasos correspondientes de los procesos de infraestructura, que sabemos son largos, ya que requieren visaciones técnicas”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti valoró la presencia de la ministra en terreno y agradeció la acogida a la solicitud municipal. “Eso significa activar todo un proceso que a veces parece muy complejo para el Estado y muy poco entendible para las personas. Hoy día nosotros le dijimos ministra, tenemos un problema con infraestructuras en Quilpué, no solo con el tema de las piscinas, sino en general. Nosotros somos un pasadizo entre costa y cordillera y queremos ser un líder del deporte a nivel regional”, sostuvo la jefa comunal.

En tanto, el Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que “veo esperanza, fundamentalmente porque hoy día nuestros jóvenes están amenazados por la droga, por la delincuencia. Y por eso es que este espacio recuperado, este complejo, como la piscina, apunta justamente a la necesidad mayor que tenemos, que son nuestros niños”.

La consejera regional Elsa Bueno puntualizó que “hay que hacer un proceso de reevaluación pero siempre está la voluntad, digamos, del Consejo Regional, del Gobierno Regional de apoyar el deporte y sobre todo, sacar adelante este espacio aquí en la comunidad de Quilpué”. Finalmente, el seremi del Deporte, Fernando López, destacó el compromiso local señalando que “nos vamos con una satisfacción enorme porque vemos a un municipio muy comprometido, levantando proyectos y realizando talleres”.

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