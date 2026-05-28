Hospital Carlos van Buren abrirá sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026

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La comunidad podrá recorrer recintos históricos como la Capilla El Carmen, el Museo de la Salud y el Funicular Patrimonial este domingo 31 de mayo.

El Hospital Carlos van Buren invita a la comunidad a explorar sus históricas instalaciones este próximo domingo 31 de mayo, con motivo del Día del Patrimonio 2026.

La jornada se extenderá desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, ofreciendo un recorrido por el sector de la Capilla El Carmen, el edificio de la ex Comunidad Religiosa, el Museo de la Salud en su primer piso y las dependencias del Funicular Patrimonial.

Estos inmuebles, reconocidos como Monumentos Históricos, prometen revelar al visitante historias únicas de espacios y objetos, transformados a lo largo del tiempo. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia enriquecedora donde las páginas del tiempo se abren para mostrar peculiares relatos que han dado forma a estos emblemáticos lugares.

Esta celebración ofrece una oportunidad única para conocer más sobre el patrimonio cultural y arquitectónico del hospital, invitando a todos a ser parte de esta enriquecedora experiencia que conecta pasado y presente en un entorno histórico y educativo. El acceso es por subida Los Loros, al final de la calle San Ignacio, Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.