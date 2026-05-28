28/05/2026
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Hospital Carlos van Buren abrirá sus puertas para celebrar el Día del Patrimonio 2026

Marcelo Andrade Saez

La comunidad podrá recorrer recintos históricos como la Capilla El Carmen, el Museo de la Salud y el Funicular Patrimonial este domingo 31 de mayo.

Fachada patrimonial del Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

El Hospital Carlos van Buren invita a la comunidad a explorar sus históricas instalaciones este próximo domingo 31 de mayo, con motivo del Día del Patrimonio 2026.

La jornada se extenderá desde las 09:00 hasta las 18:00 horas, ofreciendo un recorrido por el sector de la Capilla El Carmen, el edificio de la ex Comunidad Religiosa, el Museo de la Salud en su primer piso y las dependencias del Funicular Patrimonial.

Instalaciones históricas abiertas al público por el Día del Patrimonio.

Estos inmuebles, reconocidos como Monumentos Históricos, prometen revelar al visitante historias únicas de espacios y objetos, transformados a lo largo del tiempo. Los asistentes podrán disfrutar de una experiencia enriquecedora donde las páginas del tiempo se abren para mostrar peculiares relatos que han dado forma a estos emblemáticos lugares.

Detalle arquitectónico del Hospital Carlos van Buren, monumento histórico.

Esta celebración ofrece una oportunidad única para conocer más sobre el patrimonio cultural y arquitectónico del hospital, invitando a todos a ser parte de esta enriquecedora experiencia que conecta pasado y presente en un entorno histórico y educativo. El acceso es por subida Los Loros, al final de la calle San Ignacio, Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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