Condenan a “Chucky” Ramírez por homicidio calificado en Valparaíso

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Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez fue declarado culpable de un homicidio y lesiones menos graves, hechos ocurridos en un pub de la Subida Ecuador en 2022. La sentencia se conocerá el 12 de junio.

El Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso dictó un veredicto condenatorio contra Alexis Abraham Ramírez Gutiérrez, conocido como “El Chucky”, por su participación como autor de un homicidio calificado consumado y un delito de lesiones menos graves. Los hechos ocurrieron el 28 de noviembre de 2022 en un pub de la Subida Ecuador, en Valparaíso.

La víctima del homicidio fue un hombre de 32 años, mientras que el delito de lesiones afectó a una mujer. La Fiscalía está solicitando la pena de presidio perpetuo simple por el homicidio y 541 días por las lesiones.

Cabe recordar que Ramírez Gutiérrez es la misma persona que fue previamente condenada a presidio perpetuo por la muerte de barristas de Colo Colo en Parque Italia. La sentencia de este nuevo caso se dará a conocer el próximo 12 de junio en el mismo Tribunal Oral en Lo Penal de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.