Día Mundial sin Tabaco: Seremi de Salud alerta sobre mitos del vapeo y sus riesgos

Cargando... Cargando...

La Autoridad Sanitaria de Valparaíso intensifica su campaña de prevención, desmintiendo el atractivo de los cigarrillos electrónicos y recordando la disponibilidad del GES 90 para la cesación del consumo de tabaco.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso ha centrado su agenda en la comunidad educativa y ciudadanía para robustecer el mensaje de prevención, especialmente en relación con el consumo de vaper o cigarrillos electrónicos.

El foco de este 2026 está en desmitificar el atractivo de los vaper, una preocupación que cobra especial relevancia debido a las estrategias de marketing dirigidas a adolescentes. Según datos de SENDA, el 34,7% de estudiantes entre 8° básico y 4to medio ha usado cigarrillos electrónicos alguna vez, y el 8,6% vapea mensualmente. Además, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud (ENCAVI) 2023-2024 del Minsal revela que el 27,9% de la población de 15 años y más ha fumado en el último mes, posicionando a Chile entre los países con mayor consumo en la región.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, enfatizó que: “como Seremi de Salud estamos trabajando fuertemente para la prevención del consumo de tabaco. El consumo de tabaco es una problemática vigente hoy en día, si bien ha disminuido el consumo en general en la población, aún tenemos números preocupantes. Hoy el vapeo se ha presentado como algo que no daña la salud, en circunstancias que no es así. Los vaper sí dañan la salud y generan una mayor posibilidad de consumir tabaco en el futuro. Sin contar con que el consumo de estos cigarrillos electrónicos aumenta en un 60% la probabilidad de tener cáncer de boca y de pulmón. Nuestro trabajo entonces se ha enfocado justamente en clarificar los riesgos reales que significa el vapeo”.

La Dra. Luan también destacó una importante novedad: “creo importante también puntualizar que desde diciembre de 2025 el Ministerio de Salud incluyó a las Garantías Explícitas de Salud (GES) la N°90, que dice relación con la cesación del consumo de tabaco para personas de 25 años y más con alta dependencia y con una intención clara de dejar de fumar. Esto es importante mencionarlo porque, como es nuevo, probablemente hay muchas personas que desconocen la posibilidad que tienen de acceder a este tratamiento, que incluye apoyo psicológico y farmacológico y que está disponible tanto para personas de Fonasa como del sistema privado. Para acceder a él deben acercarse a su centro de salud correspondiente a una evaluación médica que permita determinar la dependencia y así poder ingresar a este programa. El llamado es a hacerlo si lo necesita y a entender que los vaper son igualmente dañinos que los cigarrillos”.

Por su parte, Yerko Guerra, referente regional de Prevención de Consumo de Tabaco de la Autoridad Sanitaria, señaló: “nuestro trabajo como Seremi de Salud se ha enfocado en desmitificar el atractivo de los cigarrillos electrónicos, contando los efectos adversos para la salud de las personas y enfatizando en que es un mito que ayude a dejar de fumar, todo lo contrario. Mensaje que será llevado a partir de esta semana a la ciudadanía y comunidad educativa con actividades en Av. Brasil frente al DUOC de Valparaíso, en una jornada colaborativa con la casa de estudios y Carabineros de Chile; y en la Universidad Andrés Bello, las que se darán a conocer a través de las redes sociales de la Seremi de Salud”.

El marco regulatorio también ha avanzado en el Congreso con la Ley de Tabaco y Dispositivos Electrónicos, que prohíbe la venta, distribución o entrega gratuita de vapeadores a menores de 18 años, su comercialización a menos de 100 metros de establecimientos educacionales y extiende su prohibición de uso en lugares donde ya está vetado fumar, como playas y espacios cerrados de uso público.

Las consecuencias del consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos son graves. Datos del Minsal indican que anualmente más de 62 mil personas desarrollan EPOC, 31 mil presentan enfermedades cardiacas relacionadas con el tabaco y 12 mil sufren accidentes cerebrovasculares. El tabaco está directamente vinculado a más de ocho mil casos de cáncer en Chile.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.