Hospital Biprovincial de Quillota-Petorca utiliza tecnología láser para disolver cálculos renales

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Un nuevo software de cirugía láser permite procedimientos más seguros y rápidos, contribuyendo a la disminución de las listas de espera en urología.

El Hospital Biprovincial Quillota Petorca ha incorporado tecnología de vanguardia para el tratamiento de cálculos renales y ureterales, patologías que representan una parte significativa de las listas de espera en la especialidad de Urología. Estos depósitos duros de minerales y sales causan dolor agudo e intenso cuando obstruyen el flujo urinario.

El equipo de Urología del hospital, compuesto por seis especialistas, ya utilizaba nefroscopios, tanto rígidos como flexibles, y mini nefroscopios para tratamientos mínimamente invasivos. Ahora, un nuevo software permite disolver estos sedimentos mediante cirugía láser, ofreciendo mayores beneficios a los pacientes.

Entre las ventajas de este nuevo sistema, destaca una mayor seguridad en el proceso quirúrgico, ya que el láser se concentra específicamente en el cálculo, minimizando el daño al tejido circundante. El Jefe de Urología, Dr. Eduardo Castro Henríquez, explicó que la tecnología permite cirugías más veloces y seguras. “Lo principal es que las cirugías de cálculos endoscópicas se realizan con un láser, que ya teníamos uno en el Hospital, pero la gran virtud que tiene este nuevo equipamiento es que -dentro del programa que tiene- permite hacer las mismas cirugías, pero con mayor seguridad en el sentido de que posee menor daño en el tejido que rodea al cálculo cuando uno lo está disolviendo; entonces son cirugías un poco más veloces y seguras para el paciente”, afirmó el facultativo.

Esta incorporación tecnológica al Hospital Biprovincial Quillota Petorca se logró gracias a un convenio con la empresa IPG Photonics, un fabricante de láseres de fibra óptica. El nuevo software se encuentra en fase de marcha blanca en América Latina y fue facilitado temporalmente, sin costo, al recinto asistencial. Esto fue posible gracias al contacto con el urólogo chileno Dr. Felipe Pauchard, radicado en Estados Unidos, quien mostró interés en el hospital debido a su alto volumen de cirugías de cálculo. El equipamiento estará a disposición del equipo de Urología por hasta un año, dependiendo de la evaluación de su uso, con el objetivo principal de reducir la lista de espera urológica.

El Director del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, Eduardo Lara Hernández, destacó el compromiso de la institución con la innovación y la reducción de las listas de espera. “Esta innovación se alinea con uno de los principales desafíos de nuestra institución, como es avanzar de manera sostenida en la reducción de la Lista de Espera Quirúrgica. Al optimizar estos tiempos operatorios, y también aumentar la eficiencia de los procedimientos podremos resolver un mayor número de pacientes durante el período en que dispongamos de esta tecnología, contribuyendo directamente a disminuir la espera de quienes requieren una intervención urológica”, señaló Lara Hernández.

Para la implementación de esta tecnología, se contó con la presencia del Dr. Olivier Traxer, una eminencia mundial en cirugías endourológicas, quien capacitó a los especialistas del Hospital Biprovincial. Durante el viernes y sábado se realizaron 10 cirugías de cálculo en pacientes de la lista de espera quirúrgica, con resultados exitosos. En estas intervenciones participaron urólogos del hospital y médicos becados de la Universidad de Valparaíso, reforzando el rol docente asistencial del establecimiento. Se espera una próxima jornada similar para continuar reduciendo la lista de espera, que actualmente asciende a cerca de 60 pacientes.

El Dr. Eduardo Castro Henríquez enfatizó la eficiencia que aporta esta tecnología. “Lo principal es que, si uno puede hacer las mismas cirugías, pero con menor tiempo y mayor seguridad, es más eficiente la resolución de los pacientes, tienen que hacerse menos sesiones si es que son cálculos más complejos, y eso permite, obviamente, avanzar en forma más ágil la Lista de Espera. La idea es sacarle el máximo provecho, ya que al menos estará entre 3 a 6 meses el equipamiento, entonces la idea es ocuparlo en todos los pacientes que vamos a operar de cálculo”, concluyó el médico urólogo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.